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Пятеро сторонников запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Крыму
Фото: Facebook

Пятеро сторонников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» задержаны в Крыму  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:56 17.08.2021

С утра в Крыму прошли обыски у пятерых предполагаемых сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на собственный источник в «силовых структурах».

Прошли обыски, они задержаны по подозрению в участии в деятельности террористической организации, — сказал собеседник агентства.

Напомним, «Хизб ут-Тахрир» по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России. На Украине, которая считает Крым «своей территорией», ее деятельность никак не регламентируется.

По данным ИА «Крыминформ», троих граждан задержали на территории Севастополя, еще двух – в Симферопольском и Бахчисарайском районах. По предварительной информации, их действия попадают под статью 205.5 УК России – организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.

Официальных данных о задержании запрещенных «хизбов» нет, но в соцсетях муссируется информация о том, что с раннего утра обыски прошли в ряде домов, расположенных в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя. Следственные мероприятия проводили сотрудники ФСБ и ОМОНа. Все задержанные ранее попадали в поле зрения правоохранителей. В ходе обысков изъяты электронные носители информации, литература, сотовые телефоны, USB-накопители, на которых содержится информация о деятельности террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислями»), запрещенной на территории РФ.

Пятеро сторонников запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Крыму

Фото: Facebook

Пятеро сторонников запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир" задержаны в Крыму  

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