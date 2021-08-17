Пятеро сторонников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» задержаны в Крыму  

С утра в Крыму прошли обыски у пятерых предполагаемых сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает «Интерфакс» , со ссылкой на собственный источник в «силовых структурах».

Прошли обыски, они задержаны по подозрению в участии в деятельности террористической организации, — сказал собеседник агентства.

Напомним, «Хизб ут-Тахрир» по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России. На Украине, которая считает Крым «своей территорией», ее деятельность никак не регламентируется.

По данным ИА «Крыминформ» , троих граждан задержали на территории Севастополя, еще двух – в Симферопольском и Бахчисарайском районах. По предварительной информации, их действия попадают под статью 205.5 УК России – организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.

Официальных данных о задержании запрещенных «хизбов» нет, но в соцсетях муссируется информация о том, что с раннего утра обыски прошли в ряде домов, расположенных в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя. Следственные мероприятия проводили сотрудники ФСБ и ОМОНа. Все задержанные ранее попадали в поле зрения правоохранителей. В ходе обысков изъяты электронные носители информации, литература, сотовые телефоны, USB-накопители, на которых содержится информация о деятельности террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислями»), запрещенной на территории РФ.