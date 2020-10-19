План обеспечения Крыма водой утвержден, деньги есть. Осталось – выполнить намеченное

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по обеспечению надёжного водоснабжения Крыма и Севастополя. Документ доступен на сайте Кабмина.

Утвержденный план .

Многих интересовало: входит ли в перечень поручений и мер строительство станции по опреснению морской воды. Входит. Финансирование проходит отдельной строкой. Без учета коммуникаций такой завод будет строить свыше 8 миллиардов рублей. Вот только по срокам – решение «на перспективу» — опресненную морскую воду (20 тысяч кубометров в сутки) Крым получит только в 2023 году.

Строительство сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса в Республике Крым и Севастополе (без учета строительства необходимой инженерной инфраструктуры). Ответственные исполнители – Совет министров Республики Крым, правительство Севастополя, Минпромторг. Срок исполнения 2021-2022 годы. Предельные объемы финансирования: всего – 8,2 млрд. рублей, — сказано в документе.

Из масштабных затрат отметим:

— переброску части стока реки Салгир в Межгорный гидроузел (5,7 млрд. рублей),

— строительство водоводов от Чернореченского водохранилища до водопроводного узла в Севастополе (9,5 млрд. рублей),

— проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные» Севастополя (8,5 млрд. рублей),

— утверждение и реализацию плана мероприятий по снижению потерь в сетях водоснабжения для Крыма (4,3 млрд. рублей),

— утверждение и реализацию плана мероприятий по снижению потерь в сетях водоснабжения для Севастополя (3,6 млрд. рублей),

— строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода до Симферополя (1,7 млрд. рублей).

Также в документе значатся мероприятия по геологическому изучению недр, поиску новых источников подземных вод, «реанимации» Межгорного водохранилища в Крыму. Есть и сравнительно новые предложения: очистка стоков на канализационных очистных сооружениях «Южные» для повторного использования в технических целях (в Севастополе), переброска воды из Кадыковского карьера в Балаклаве,