План обеспечения Крыма водой утвержден, деньги есть. Осталось – выполнить намеченное

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по обеспечению надёжного водоснабжения Крыма и Севастополя. Документ доступен на сайте Кабмина.
Многих интересовало: входит ли в перечень поручений и мер строительство станции по опреснению морской воды. Входит. Финансирование проходит отдельной строкой. Без учета коммуникаций такой завод будет строить свыше 8 миллиардов рублей. Вот только по срокам – решение «на перспективу» — опресненную морскую воду (20 тысяч кубометров в сутки) Крым получит только в 2023 году.
Строительство сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса в Республике Крым и Севастополе (без учета строительства необходимой инженерной инфраструктуры). Ответственные исполнители – Совет министров Республики Крым, правительство Севастополя, Минпромторг. Срок исполнения 2021-2022 годы. Предельные объемы финансирования: всего – 8,2 млрд. рублей, — сказано в документе.
Из масштабных затрат отметим:
— переброску части стока реки Салгир в Межгорный гидроузел (5,7 млрд. рублей),
— строительство водоводов от Чернореченского водохранилища до водопроводного узла в Севастополе (9,5 млрд. рублей),
— проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные» Севастополя (8,5 млрд. рублей),
— утверждение и реализацию плана мероприятий по снижению потерь в сетях водоснабжения для Крыма (4,3 млрд. рублей),
— утверждение и реализацию плана мероприятий по снижению потерь в сетях водоснабжения для Севастополя (3,6 млрд. рублей),
— строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода до Симферополя (1,7 млрд. рублей).
Также в документе значатся мероприятия по геологическому изучению недр, поиску новых источников подземных вод, «реанимации» Межгорного водохранилища в Крыму. Есть и сравнительно новые предложения: очистка стоков на канализационных очистных сооружениях «Южные» для повторного использования в технических целях (в Севастополе), переброска воды из Кадыковского карьера в Балаклаве,
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