План по сохранению Братского кладбища пограничников в Балаклаве одобрен

Объект культурного наследия «Братское кладбище пограничников» расположен в прибрежной зоне Балаклавы рядом со старым городским кладбищем на ул.Мраморной. В настоящее время в десятке метрах от него ведутся масштабные строительные работы — создается современная яхтенная марина. Застройщики, отмечает

Данные о сохранении памятника отражены в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Несмотря на то обстоятельство, что непосредственное проведение земляных строительных работ на территории указанного объекта проектными решениями не предусмотрено, во избежание негативного воздействия на него, перед производством работ в границах этого земельного участка необходимо проинформировать подрядчиков о нахождении на территории застройки охраняемого объекта, установить ограждающий забор и информационный щит, строительные работы вести в соответствии с проектной документацией, — говорится в документе.

По мнению экспертов, при условии выполнения данных охранных мероприятий, строительство не окажет на объект никакого негативного воздействия.

Всего на территории реконструируемой Балаклавы выявлен и зарегистрирован 31 объект культурного наследия, подлежащий сохранению. При этом строительные работы, намеченные для этой территории грандиозны. Здесь предусмотрены разработки траншей для подземной прокладки газопроводов среднего и низкого давления, водопровода, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, кабелей наружного освещения, электроснабжения, теплосети, устройство и реконструкция асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и парковочных площадок, мощение тротуарной плиткой и устройство газонов. Все эти работы, согласно акту госэкспертизы, соответствуют общим требованиям по деятельности в границах объекта культурного наследия, а потому проектная документация имеет положительное заключение и разрешение на работы.

Справка

В ноябре 1941 года в Севастополе сформировали сводный полк погранвойск НКВД, переименованный в январе 1942 года в 456-й стрелковый полк 109-й стрелковой дивизии. Командовал полком подполковник Герасим Рубцов. До последних дней 250-дневной обороны пограничники защищали Балаклаву.

После войны останки павших пограничников, похороненных на местах боев, а также участников освобождения Балаклавы перезахоронили у городского кладбища. На братском кладбище размером 15 на 25 метров покоятся 385 воинов. В 1958 году там был установлен мраморный обелиск, перенесенный с соседнего некрополя.

Яхтенную марину создают при координации Минстроя РФ по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. По контракту предусмотрены реконструкция и строительство причальной инфраструктуры, создание благоустроенной набережной. Будет обустроена стоянка для шести сотен яхт.

источник: «Севастопольская газета»