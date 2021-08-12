План реконструкции зданий центра Севастополя включает 17 объектов

Вице-губернатор Севастополя Николай Гордюшин прокомментировал встречу Михаила Развожаева и Владимира Путина, которая состоялась накануне в Москве. Президент поддержал представленный губернатором Севастополя комплексный план реконструкции и реставрации исторических зданий, лестниц, общественных пространств центрального городского кольца. В этот план вошли 17 объектов, отметил Николай Гордюшин.

План разработан, это порядка 17 объектов: Синопская лестница, Таврическая лестница, театр имени Луначарского, Матросский клуб, Дворец детско-юношеского творчества и еще ряд объектов. По ним будут проведены комплексные научные исследования и инженерные изыскания, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора.

Также в списке – Морская библиотека на проспекте Нахимова, кинотеатр «Победа» на Большой Морской, Главпочтамт, Исторический бульвар. Эти объекты культурного наследия находятся как в собственности города, так и в федеральной собственности. Комплексный план с указанием предполагаемых работ и объемом необходимого финансирования был направлен во все соответствующие Министерства.

На данный момент выделены средства на проведение исследований и инженерных изысканий по некоторым объектам. Так, для обследования зданий Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского и Морского гидрофизического института выделило средства Министерство науки и высшего образования РФ. В рамках соглашения между Правительством Севастополя и Правительством Москвы готовится к реализации проект благоустройства территории в районе Артиллерийской бухты, также решается вопрос о финансировании работ по благоустройству улицы Ленина и проспекта Нахимова, площади Нахимова.

В ходе представления плана Президенту губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что один из объектов культурного наследия, расположенный на Большой Морской, приведет в порядок инвестор и разместит в здании гостиницу. Николай Гордюшин рассказал подробности. «Это Большая Морская, 1 — здание является объектом культурного наследия, находится в собственности города Севастополя, и у города есть планы вдохнуть в это здание новую жизнь. Мы сейчас обсуждаем вопрос приведения этого здания в порядок, поскольку это объект культурного наследия. При этом у здания должен появиться конкретный собственник, который будет за ним ухаживать», — подчеркнул вице-губернатор.

Кроме того, на данный момент разрабатывается концепция парка при культурно-образовательном и музейном комплексе на мысе Хрустальном общей площадью 48 гектар. Этой осенью она будет представлена на рассмотрение рабочей группы по вопросам реализации концепции музейного и театрально-образовательного комплексов в городе Севастополе, созданной по распоряжению губернатора. В рамках благоустройства территории вокруг кластера будет осуществлена реставрация двух объектов культурного наследия – «Штык и парус», и «Солдат и матрос». По первому — документация находится в экспертизе, финансирование выделено, до конца года должны начаться работы по реставрации. По второму памятнику идет поиск средств на проведение изыскательских работ.

По словам Николая Гордюшина, реконструкция части объектов центра Севастополя пройдет за счет государства, для работ на остальных выделят средства инвесторы. Но вне зависимости от источника финансирования по поручению Президента будет разработана единая концепция реконструкции исторического центра Севастополя с конкретными архитектурными решениями и сроками выполнения работ. Проекты будут реализовываться после всестороннего обсуждения.