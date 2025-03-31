Планировал сбывать через сеть Интернет: в Ялте оперативники задержали подозреваемого в наркоторговле

Злоумышленник был остановлен сотрудниками полиции на одной из городских улиц. Мужчина заметно нервничал и не мог внятно ответить на заданные вопросы. Во время досмотра стражи порядка обнаружили и изъяли у жителя Ялты полимерный пакет, внутри которого находилось два бумажных свертка с порошкообразным веществом.

Согласно заключению экспертов предоставленный образец общей массой 0, 23 г содержит в своем составе наркотическое средство производное N-метилэфедрона – α-пирролидиновалерофенон.

По месту жительства подозреваемого оперативники провели осмотр, в результате которого обнаружили и изъяли восемь полимерных пакетов и три емкости с запрещенным веществом.

Экспертиза показала, что изъятый материал общей массой 4,10 г содержит в своем составе наркотическое средство производное N-метилэфедрона –α-пирролидиновалерофенон.

Также оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Ялте проверили изъятый при досмотре злоумышленника мобильный телефон. В нем были обнаружены фотографии с координатами мест тайников-закладок с наркотическими веществами.

Сотрудники совместно с подозреваемым осмотрели участки местности, согласно указанным координатам. В результате оперативных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с предположительно наркотическим веществом.

Со слов злоумышленника, найденные образцы – наркотики, которые он планировал сбыть через сеть Интернет, путем оборудования тайников на территории города.

Согласно заключению экспертов, предоставленные на исследование материалы в своем составе содержат производное N-метилэфедрона – α-пирролидиновалерофенон общей массой 0,62 г.

Следственным отделом УМВД России по г. Ялте возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере», ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере», ч. 3 ст. 30, п. ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере». Фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым