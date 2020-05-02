Планирование летнего отпуска в условиях самоизоляции

Период самоизоляции — лучшее время для планирования своего летнего отдыха Большой Ялте. Обзор самых красивых достопримечательностей вокруг Ялты: горы, скалы, дворцы и многое другое.

В условиях вынужденных мер по самоизоляции, введенных в Российской Федерации, многие россияне столкнулись с проблема обеспечения досуга. Когда дом блестит после очередной уборки, гардероб разобран и просмотрены все интересующие фильмы, самое время спланировать летний отпуск. Так как в последние годы россияне предпочитают отечественные курорты взамен зарубежным, стоит обратить особое внимание на полуостров Крым и в частности Большую Ялту. Природные и архитектурные достопримечательности в Крыму, плюс серьёзное финансирование и популяризация полуострова сделали его одной из самых востребованных курортных зон в России.

Крым –достояние России

Информационные сайты просто изобилуют статьями о различных уголках Крыма, водятся новые туристические маршруты, планируются групповые экскурсии аниматоров. Земля древних эллинов, тавров и скифов, сегодня является местом крупных модернизаций и инноваций.

Достопримечательности, которые были известны только местным жителям становиться достоянием всей страны. Многогранность и красота полуострова поражает: от невообразимых природных скульптур до шедевров мировой архитектуры. Узнать о них вы можете обратившись к информационным ресурсам не выходя из дома, вы увидите дивный мир в объятьях Черноморской гавани.

Природные достопримечательности Южнобережья

Достопримечательности Ялты одни из самых популярные среди жемчужин Крыма. «Ласточкино гнездо», «Медведь гора», «Скалы Адалары», «Трезубец Ай-Петри», «Водопад Джур–Джур», «Долина приведений», стали визитными карточками полуострова. Красота главной крымской гряды и ансамбль каменных скульптур поражает фантазию.

Ветер и влага создали из камня — узнаваемые силуэты: медведя, кошки, ящерицы и даже дракона. Это природный Эрмитаж, с очаровывающими видами и животрепещущими образами. Каждый крошечный уголок этих мест храним историей, каждая речушка и бугор имеют свою романтическую легенду. Узнать об истории мест, спланировать поездку, и получить самую необходимую информацию о популярных курортах вы можете на сайте https://qirim.su/. Это быстрорастущий сайт, автор которого стремится показать Крым во всей его красе. Будучи жителем Крыма он как никто другой знает о тонкостях Крымского курорта, рассказывает о трудностях с которыми можно столкнуться во время экскурсии, и показывает самые удаленные уголки полуострова.

Крым архитектурный

Об архитектуре Крыма сказано немало. Здесь переплетаются отголоски античности, средневековья и модерна. Руина Херсонеса, Неаполь Скифский, Крепость Каламита, остатки древних городов пошлого столетия. Посещая их вы не только узнаете историю древнего полуострова, но и в полной мере насладитесь эстетикой древней архитектуры.

Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский и Массандровский дворец, считаются самыми посещаемыми в Крыму. Архитектура классицизма, эклектичная стилистика, элементы английское зодчества, рядом с ними чувствуется красота и роскошь русского дворянства. Прекрасные сады, огромные залы и завораживающие картины поражают своим размахом и дарят эстетическое удовольствие при их посещении.

Современный модернизм прослеживается в бытовых строениях Южнобережья. Большая часть пансионатов имеют удивительный и необычный вид. Чувствуется полет фантазии советских архитекторов, получивший особый окрас во время космической гонки, когда каждый советский человек мечтал обуздать звезды.

Особое внимание стоит уделить религиозным сооружениям. Древние мечети, синагоги, монастыри и жертвенники подчеркиваю многоконфессиональность полуострова. В угоду многочисленного разнообразия народов Крым всегда стремился к миру внутри республики. Ярким отражениям дружбы и взаимоуважения является Евпатория. Маленький Иерусалим, где на маленькой территории на протяжении несколько веков уживались представители мировых конфессий.