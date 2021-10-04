Плановые и аварийные работы на сетях. Где сегодня в Симферополе нет воды

По информации ГУП РК «Вода Крыма», в Симферополе у жителей десятков улиц сегодня нет воды.

До 15 часов, в связи с проведением работ подрядной организации на улицах Лексина и Элеваторной, ограничено холодное водоснабжение по адресам: ул. Лексина, ул. Индустриальная, ул. Дзюбанова, ул. Генерала Телегина, ул. Аллейная, пер. Нижний, а также прилегающие улицы и переулки.

В связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения по адресу: ул. Беспалова, 33 с раннего утра и (предположительно) до поздней ночи в который раз на целый день без воды остались: ул. Беспалова, ул. Ломоносова, ул. Первомайская, ул. Гончарова, ул. Лескова, ул. Мира, пр-т. Вернадского, ул. Радищева, ул. Ломоносова, ул. Рылеева а также прилегающие улицы и переулки.

Еще одна авария на сетях оставила до конца дня без воды такие адреса: ул. Кечкеметская 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, ул. Донская 41, 43, 45, 47, 49, а также прилегающие улицы и переулки. «Вода Крыма» уточняет:

Будет организован подвоз воды по адресам: ул. Кечкеметская, 83, ул. Донская 43-45.

Но и это еще не все. В связи с повреждением на ул. Красноармейская, 87, с 9:30 до 17:00 (ориентировочно) ограничено водоснабжение по адресам: ул. Козлова, ул. Чехова, ул. Училищная, ул. Ген. Захарова, ул. Курцовская, ул. Крылова, а также прилегающие улицы и переулки.