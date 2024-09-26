Пластиковые окна: особенности, виды, бренды, правила выбора

Пластиковые окна на протяжении двух десятков лет весьма востребованы. Производители отвечают на такую популярность их товара весьма любезно — конструкции совершенствуются с каждым годом, с учётом актуальных требований пользователей. Ну и, разумеется, они широко доступны. Купить пластиковые окна в Москве и в городах регионов отдалённых от центра — одинаково просто.

Но однозначно не просто, когда речь заходит о выборе конструкций. Ассортимент ведь велик. А между тем от грамотного подбора зависит многое, хотя бы потому что пластиковые окна — приобретение не на год. Срок службы у них достаточно большой, так что изначальные характеристики играют огромное значение, если, конечно, речь идёт о комфортной эксплуатации.

Выбор пластиковых окон

Каковые же основные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе пластиковых окон? Озвучим главные:

количество камер в профиле: профиль окна имеет внутренние полости (камеры), которые помогают улучшить тепло- и шумоизоляцию. Окна с 3 камерами подойдут для тёплого климата или квартир с хорошей изоляцией, а для более суровых условий стоит выбрать 5-камерный профиль или выше.

стеклопакет: количество стёкол влияет на уровень теплоизоляции и шумоизоляции. Двухкамерный стеклопакет (3 стекла) более эффективен по сравнению с однокамерным (2 стекла). Для северных регионов или шумных районов рекомендуется трехкамерный стеклопакет.

качество фурнитуры: хорошая фурнитура гарантирует плавное открывание и закрывание окна, а также долговечность. Лучше выбирать проверенные бренды.

тепло- и звукоизоляция: это ключевые параметры для комфорта в доме. Помимо камер и стеклопакетов, обращайте внимание на наличие специальных энергосберегающих или шумозащитных покрытий на стеклах.

уплотнители: качество резиновых уплотнителей влияет на герметичность окна. Хорошие уплотнители сохраняют эластичность при перепадах температур и не трескаются со временем.

вентиляция и микропроветривание: современные пластиковые окна могут иметь опцию микропроветривания, что особенно полезно в зимний период, чтобы обеспечить приток свежего воздуха без значительных потерь тепла.

цвет и дизайн: стандартный цвет пластиковых окон — белый, но можно выбрать ламинированные окна под дерево или другие цвета, что может украсить интерьер и фасад дома.

производитель: лучше отдавать предпочтение проверенным производителям с хорошими отзывами. Обратите внимание на гарантийные обязательства и качество монтажа.

защита от взлома: если безопасность важна, выбирайте окна с противовзломной фурнитурой и закалённым стеклом.