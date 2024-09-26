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Пластиковые окна: особенности, виды, бренды, правила выбора

Пластиковые окна: особенности, виды, бренды, правила выбора

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 22:12 26.09.2024

Пластиковые окна на протяжении двух десятков лет весьма востребованы. Производители отвечают на такую популярность их товара весьма любезно — конструкции совершенствуются с каждым годом, с учётом актуальных требований пользователей. Ну и, разумеется, они широко доступны. Купить пластиковые окна в Москве и в городах регионов отдалённых от центра — одинаково просто.

Но однозначно не просто, когда речь заходит о выборе конструкций. Ассортимент ведь велик. А между тем от грамотного подбора зависит многое, хотя бы потому что пластиковые окна — приобретение не на год. Срок службы у них достаточно большой, так что изначальные характеристики играют огромное значение, если, конечно, речь идёт о комфортной эксплуатации.

Выбор пластиковых окон

Каковые же основные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе пластиковых окон? Озвучим главные:

  • количество камер в профиле: профиль окна имеет внутренние полости (камеры), которые помогают улучшить тепло- и шумоизоляцию. Окна с 3 камерами подойдут для тёплого климата или квартир с хорошей изоляцией, а для более суровых условий стоит выбрать 5-камерный профиль или выше.
  • стеклопакет: количество стёкол влияет на уровень теплоизоляции и шумоизоляции. Двухкамерный стеклопакет (3 стекла) более эффективен по сравнению с однокамерным (2 стекла). Для северных регионов или шумных районов рекомендуется трехкамерный стеклопакет.
  • качество фурнитуры: хорошая фурнитура гарантирует плавное открывание и закрывание окна, а также долговечность. Лучше выбирать проверенные бренды.
  • тепло- и звукоизоляция: это ключевые параметры для комфорта в доме. Помимо камер и стеклопакетов, обращайте внимание на наличие специальных энергосберегающих или шумозащитных покрытий на стеклах.
  • уплотнители: качество резиновых уплотнителей влияет на герметичность окна. Хорошие уплотнители сохраняют эластичность при перепадах температур и не трескаются со временем.
  • вентиляция и микропроветривание: современные пластиковые окна могут иметь опцию микропроветривания, что особенно полезно в зимний период, чтобы обеспечить приток свежего воздуха без значительных потерь тепла.
  • цвет и дизайн: стандартный цвет пластиковых окон — белый, но можно выбрать ламинированные окна под дерево или другие цвета, что может украсить интерьер и фасад дома.
  • производитель: лучше отдавать предпочтение проверенным производителям с хорошими отзывами. Обратите внимание на гарантийные обязательства и качество монтажа.
  • защита от взлома: если безопасность важна, выбирайте окна с противовзломной фурнитурой и закалённым стеклом.

Приобретение пластиковых окон

Эксперты здесь единодушны: лучше обращаться в специализированные компании, которые не только продают окна, но и занимаются их установкой. Это гарантирует несколько важных преимуществ:
  • комплексный подход: такие компании обычно предлагают полный цикл услуг — от замеров до установки и последующего обслуживания. Это удобно и снижает вероятность ошибок.
  • гарантия: если покупка и установка происходят у одной компании, вы получаете единую гарантию на всю систему (и на окна, и на монтаж). Это важно, так как некачественный монтаж может свести на нет все преимущества хорошего окна.
  • профессиональный монтаж: правильная установка — это ключ к хорошей тепло- и шумоизоляции, герметичности и долговечности окон. Компании, которые занимаются установкой профессионально, обучают своих специалистов и могут обеспечить высокое качество работ.
  • сервис и обслуживание: у таких компаний обычно есть сервисное обслуживание на случай необходимости регулировки, ремонта фурнитуры или других вопросов, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.
  • персональные консультации: специализированные фирмы помогут выбрать оптимальный вариант окон, учитывая ваши требования и условия эксплуатации (климат, этажность, шум).

Видах пластиковых окон и бренды — как выбрать

Когда речь идет о видах пластиковых окон и брендах, важно учитывать несколько ключевых критериев, которые помогут сделать правильный выбор:

Виды пластиковых окон:

  • обычные глухие окна: не открываются, используются для панорамных или фиксированных видов. Самый дешевый вариант, но без функции проветривания.
  • поворотные окна: открываются горизонтально, подходят для проветривания и удобны в уходе. Хороший выбор для помещений, где часто требуется открывать окна.
  • поворотно-откидные окна: самый популярный тип окна, который открывается как в обычном режиме, так и с возможностью откидывания для вентиляции.
  • раздвижные окна: применяются на балконах, лоджиях или террасах. Экономят место, но не столь эффективны для теплоизоляции.
  • штульповые окна: у таких окон нет вертикальной перекладины, что позволяет получить полностью открытое окно, когда обе створки распахнуты.

Бренды профилей пластиковых окон:

  • REHAU (Германия): один из самых известных брендов с высоким качеством и долговечностью. REHAU предлагает профили разного класса, от базовых до премиальных. Отличается хорошей теплоизоляцией и экологичностью.
  • VEKA (Германия): VEKA также предлагает широкий выбор профилей от эконом до премиум-класса. Продукция соответствует всем международным стандартам, особенно популярна в России благодаря качественной сборке и адаптации к местному климату.
  • KBE (Германия): известен как экологически чистый бренд, предлагающий «безсвинцовые» профили. Хорошее соотношение цены и качества, часто используется для бюджетных решений без ущерба характеристикам.
  • Schüco (Германия): премиальный бренд, который фокусируется на дизайне и инновациях. Окна Schüco отличаются высокой энергоэффективностью и стильными решениями, но стоят дороже.
  • Salamander (Германия): профили этой марки известны своей белизной и устойчивостью к пожелтению. Salamander — выбор для тех, кто ищет долговечность и красивый внешний вид, а также хорошие звукоизоляционные характеристики.
  • Trocal (Германия): бренд, который входит в концерн профилей KBE. Отличается хорошей теплоизоляцией и доступными ценами. Профили Trocal часто используют для энергоэффективных домов.
  • Deceuninck (Бельгия): современные профили с хорошими теплоизоляционными характеристиками. Этот бренд широко используется в Европе и России. Отличается устойчивостью к перепадам температур.
  • Montblanc (Россия): российский бренд, предлагающий доступные решения с высоким качеством. Профили адаптированы к суровым климатическим условиям, часто выбираются для северных регионов.
  • Brusbox (Россия): экономичный вариант, который часто используют в новостройках. Эти профили производятся в России, адаптированы к местным условиям, но могут уступать по долговечности более дорогим брендам.

Критерии выбора брендов и профилей:

  • качество пластика: хороший профиль не должен изменять цвет (желтеть) со временем, а также должен быть устойчив к УФ-лучам и перепадам температур.
  • толщина профиля: чем толще профиль, тем лучше его тепло- и звукоизоляция. Для холодных регионов рекомендуется выбирать профили с толщиной 70 мм и более.
  • класс профиля: профили делятся на классы A, B и C. Класс A — самый высокий, с максимальной толщиной стенок (не менее 3 мм). Эти профили обеспечивают наилучшую теплоизоляцию и долговечность. Класс B немного тоньше и чаще используется в жилых помещениях. Класс C — бюджетный вариант.
  • соответствие климатическим условиям: важно учитывать климат региона. Для холодных зон выбирайте окна с максимальной теплоизоляцией, например, 5-камерные профили и 3-камерные стеклопакеты.
  • шумоизоляция: для шумных районов рекомендуется выбирать профили с улучшенной звукоизоляцией, например, с двойным или тройным стеклопакетом и специальными шумозащитными пленками.

Дополнительные опции:

  • энергосберегающее стекло (Low-E): снижает потери тепла.
  • солнцезащитное стекло: уменьшает проникновение ультрафиолетовых лучей и жары летом.
  • закалённое или триплекс-стекло: для дополнительной безопасности.

Пластиковые окна: особенности, виды, бренды, правила выбора

Пластиковые окна — срок эксплуатации

Пластиковые окна, считают эксперты — это вполне надёжный и долговечный выбор, если их правильно подобрать и установить. Их долговечность и эксплуатационные свойства зависят от нескольких факторов:

Срок службы:

Качественные пластиковые окна могут прослужить от 20 до 40 лет и больше. Основные факторы, влияющие на их долговечность:

  • качество профиля: чем лучше пластик, тем дольше окно сохраняет свои свойства. Бренды, такие как REHAU, VEKA, Schüco, предлагают профили, которые сохраняют форму и цвет десятилетиями.
  • фурнитура: качественная фурнитура (ручки, петли, замки) прослужит дольше и не потребует частого ремонта.
  • уплотнители: современные уплотнители из EPDM или силикона сохраняют эластичность на протяжении десятков лет, обеспечивая герметичность.
  • монтаж: профессиональная установка также влияет на долговечность, так как некачественный монтаж может привести к появлению сквозняков, деформации профиля или повреждению уплотнителей.

Прочность и устойчивость к внешним факторам:

  • устойчивость к УФ-лучам: современные пластиковые окна устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не желтеют со временем, если использовать качественные материалы и защитные покрытия.
  • устойчивость к перепадам температур: пластиковые окна хорошо переносят значительные температурные колебания, что делает их подходящими для климата с суровыми зимами и жарким летом.
  • низкая влагопроницаемость: ПВХ профили устойчивы к влаге, не гниют и не ржавеют, в отличие от деревянных или алюминиевых рам.

Требования к уходу:

Пластиковые окна требуют минимального ухода. Достаточно периодически мыть стеклопакеты и профиль, проверять состояние фурнитуры и уплотнителей. Важно периодически смазывать механизмы фурнитуры и следить за уплотнителями, чтобы они не теряли эластичность.

Преимущества пластиковых окон:

  • энергоэффективность: пластиковые окна с многокамерными профилями и стеклопакетами отлично сохраняют тепло в помещении, что экономит на отоплении.
  • шумоизоляция: хорошие окна обеспечивают высокий уровень звукоизоляции, что особенно важно для домов и квартир в шумных районах.
  • экономичность: по сравнению с деревянными или алюминиевыми окнами, пластиковые обычно дешевле, особенно если учитывать стоимость их эксплуатации и ухода.
  • разнообразие дизайнов: современные пластиковые окна доступны в различных цветах и стилях, включая имитацию текстуры дерева.

Минусы пластиковых окон:

  • вентиляция: пластиковые окна создают очень герметичное пространство, и при отсутствии функции микропроветривания это может снижать естественный приток воздуха в помещении.
  • температурное расширение: ПВХ имеет свойство расширяться при нагреве, поэтому окна могут немного деформироваться в сильную жару, хотя это не критично при правильной установке.
  • экологичность: производство ПВХ-профилей включает использование химических веществ, таких как хлор, что вызывает вопросы у сторонников экологичности. Однако ведущие производители (например, KBE) выпускают «безсвинцовые» профили.

Таким образом, пластиковые окна — это хороший выбор для большинства домов и квартир, благодаря своей долговечности, энергоэффективности и простоте в уходе. Они устойчивы к погодным условиям, требуют минимального обслуживания и могут прослужить несколько десятилетий при правильном монтаже и уходе.

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