Пластиковые окна: особенности, виды, бренды, правила выбора

Пластиковые окна на протяжении двух десятков лет весьма востребованы. Производители отвечают на такую популярность их товара весьма любезно — конструкции совершенствуются с каждым годом, с учётом актуальных требований пользователей. Ну и, разумеется, они широко доступны. Купить пластиковые окна в Москве и в городах регионов отдалённых от центра — одинаково просто.
Но однозначно не просто, когда речь заходит о выборе конструкций. Ассортимент ведь велик. А между тем от грамотного подбора зависит многое, хотя бы потому что пластиковые окна — приобретение не на год. Срок службы у них достаточно большой, так что изначальные характеристики играют огромное значение, если, конечно, речь идёт о комфортной эксплуатации.
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Выбор пластиковых окон
Каковые же основные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе пластиковых окон? Озвучим главные:
- количество камер в профиле: профиль окна имеет внутренние полости (камеры), которые помогают улучшить тепло- и шумоизоляцию. Окна с 3 камерами подойдут для тёплого климата или квартир с хорошей изоляцией, а для более суровых условий стоит выбрать 5-камерный профиль или выше.
- стеклопакет: количество стёкол влияет на уровень теплоизоляции и шумоизоляции. Двухкамерный стеклопакет (3 стекла) более эффективен по сравнению с однокамерным (2 стекла). Для северных регионов или шумных районов рекомендуется трехкамерный стеклопакет.
- качество фурнитуры: хорошая фурнитура гарантирует плавное открывание и закрывание окна, а также долговечность. Лучше выбирать проверенные бренды.
- тепло- и звукоизоляция: это ключевые параметры для комфорта в доме. Помимо камер и стеклопакетов, обращайте внимание на наличие специальных энергосберегающих или шумозащитных покрытий на стеклах.
- уплотнители: качество резиновых уплотнителей влияет на герметичность окна. Хорошие уплотнители сохраняют эластичность при перепадах температур и не трескаются со временем.
- вентиляция и микропроветривание: современные пластиковые окна могут иметь опцию микропроветривания, что особенно полезно в зимний период, чтобы обеспечить приток свежего воздуха без значительных потерь тепла.
- цвет и дизайн: стандартный цвет пластиковых окон — белый, но можно выбрать ламинированные окна под дерево или другие цвета, что может украсить интерьер и фасад дома.
- производитель: лучше отдавать предпочтение проверенным производителям с хорошими отзывами. Обратите внимание на гарантийные обязательства и качество монтажа.
- защита от взлома: если безопасность важна, выбирайте окна с противовзломной фурнитурой и закалённым стеклом.
Приобретение пластиковых окон
- комплексный подход: такие компании обычно предлагают полный цикл услуг — от замеров до установки и последующего обслуживания. Это удобно и снижает вероятность ошибок.
- гарантия: если покупка и установка происходят у одной компании, вы получаете единую гарантию на всю систему (и на окна, и на монтаж). Это важно, так как некачественный монтаж может свести на нет все преимущества хорошего окна.
- профессиональный монтаж: правильная установка — это ключ к хорошей тепло- и шумоизоляции, герметичности и долговечности окон. Компании, которые занимаются установкой профессионально, обучают своих специалистов и могут обеспечить высокое качество работ.
- сервис и обслуживание: у таких компаний обычно есть сервисное обслуживание на случай необходимости регулировки, ремонта фурнитуры или других вопросов, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.
- персональные консультации: специализированные фирмы помогут выбрать оптимальный вариант окон, учитывая ваши требования и условия эксплуатации (климат, этажность, шум).
Видах пластиковых окон и бренды — как выбрать
Когда речь идет о видах пластиковых окон и брендах, важно учитывать несколько ключевых критериев, которые помогут сделать правильный выбор:
Виды пластиковых окон:
- обычные глухие окна: не открываются, используются для панорамных или фиксированных видов. Самый дешевый вариант, но без функции проветривания.
- поворотные окна: открываются горизонтально, подходят для проветривания и удобны в уходе. Хороший выбор для помещений, где часто требуется открывать окна.
- поворотно-откидные окна: самый популярный тип окна, который открывается как в обычном режиме, так и с возможностью откидывания для вентиляции.
- раздвижные окна: применяются на балконах, лоджиях или террасах. Экономят место, но не столь эффективны для теплоизоляции.
- штульповые окна: у таких окон нет вертикальной перекладины, что позволяет получить полностью открытое окно, когда обе створки распахнуты.
Бренды профилей пластиковых окон:
- REHAU (Германия): один из самых известных брендов с высоким качеством и долговечностью. REHAU предлагает профили разного класса, от базовых до премиальных. Отличается хорошей теплоизоляцией и экологичностью.
- VEKA (Германия): VEKA также предлагает широкий выбор профилей от эконом до премиум-класса. Продукция соответствует всем международным стандартам, особенно популярна в России благодаря качественной сборке и адаптации к местному климату.
- KBE (Германия): известен как экологически чистый бренд, предлагающий «безсвинцовые» профили. Хорошее соотношение цены и качества, часто используется для бюджетных решений без ущерба характеристикам.
- Schüco (Германия): премиальный бренд, который фокусируется на дизайне и инновациях. Окна Schüco отличаются высокой энергоэффективностью и стильными решениями, но стоят дороже.
- Salamander (Германия): профили этой марки известны своей белизной и устойчивостью к пожелтению. Salamander — выбор для тех, кто ищет долговечность и красивый внешний вид, а также хорошие звукоизоляционные характеристики.
- Trocal (Германия): бренд, который входит в концерн профилей KBE. Отличается хорошей теплоизоляцией и доступными ценами. Профили Trocal часто используют для энергоэффективных домов.
- Deceuninck (Бельгия): современные профили с хорошими теплоизоляционными характеристиками. Этот бренд широко используется в Европе и России. Отличается устойчивостью к перепадам температур.
- Montblanc (Россия): российский бренд, предлагающий доступные решения с высоким качеством. Профили адаптированы к суровым климатическим условиям, часто выбираются для северных регионов.
- Brusbox (Россия): экономичный вариант, который часто используют в новостройках. Эти профили производятся в России, адаптированы к местным условиям, но могут уступать по долговечности более дорогим брендам.
Критерии выбора брендов и профилей:
- качество пластика: хороший профиль не должен изменять цвет (желтеть) со временем, а также должен быть устойчив к УФ-лучам и перепадам температур.
- толщина профиля: чем толще профиль, тем лучше его тепло- и звукоизоляция. Для холодных регионов рекомендуется выбирать профили с толщиной 70 мм и более.
- класс профиля: профили делятся на классы A, B и C. Класс A — самый высокий, с максимальной толщиной стенок (не менее 3 мм). Эти профили обеспечивают наилучшую теплоизоляцию и долговечность. Класс B немного тоньше и чаще используется в жилых помещениях. Класс C — бюджетный вариант.
- соответствие климатическим условиям: важно учитывать климат региона. Для холодных зон выбирайте окна с максимальной теплоизоляцией, например, 5-камерные профили и 3-камерные стеклопакеты.
- шумоизоляция: для шумных районов рекомендуется выбирать профили с улучшенной звукоизоляцией, например, с двойным или тройным стеклопакетом и специальными шумозащитными пленками.
Дополнительные опции:
- энергосберегающее стекло (Low-E): снижает потери тепла.
- солнцезащитное стекло: уменьшает проникновение ультрафиолетовых лучей и жары летом.
- закалённое или триплекс-стекло: для дополнительной безопасности.
Пластиковые окна — срок эксплуатации
Пластиковые окна, считают эксперты — это вполне надёжный и долговечный выбор, если их правильно подобрать и установить. Их долговечность и эксплуатационные свойства зависят от нескольких факторов:
Срок службы:
Качественные пластиковые окна могут прослужить от 20 до 40 лет и больше. Основные факторы, влияющие на их долговечность:
- качество профиля: чем лучше пластик, тем дольше окно сохраняет свои свойства. Бренды, такие как REHAU, VEKA, Schüco, предлагают профили, которые сохраняют форму и цвет десятилетиями.
- фурнитура: качественная фурнитура (ручки, петли, замки) прослужит дольше и не потребует частого ремонта.
- уплотнители: современные уплотнители из EPDM или силикона сохраняют эластичность на протяжении десятков лет, обеспечивая герметичность.
- монтаж: профессиональная установка также влияет на долговечность, так как некачественный монтаж может привести к появлению сквозняков, деформации профиля или повреждению уплотнителей.
Прочность и устойчивость к внешним факторам:
- устойчивость к УФ-лучам: современные пластиковые окна устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не желтеют со временем, если использовать качественные материалы и защитные покрытия.
- устойчивость к перепадам температур: пластиковые окна хорошо переносят значительные температурные колебания, что делает их подходящими для климата с суровыми зимами и жарким летом.
- низкая влагопроницаемость: ПВХ профили устойчивы к влаге, не гниют и не ржавеют, в отличие от деревянных или алюминиевых рам.
Требования к уходу:
Пластиковые окна требуют минимального ухода. Достаточно периодически мыть стеклопакеты и профиль, проверять состояние фурнитуры и уплотнителей. Важно периодически смазывать механизмы фурнитуры и следить за уплотнителями, чтобы они не теряли эластичность.
Преимущества пластиковых окон:
- энергоэффективность: пластиковые окна с многокамерными профилями и стеклопакетами отлично сохраняют тепло в помещении, что экономит на отоплении.
- шумоизоляция: хорошие окна обеспечивают высокий уровень звукоизоляции, что особенно важно для домов и квартир в шумных районах.
- экономичность: по сравнению с деревянными или алюминиевыми окнами, пластиковые обычно дешевле, особенно если учитывать стоимость их эксплуатации и ухода.
- разнообразие дизайнов: современные пластиковые окна доступны в различных цветах и стилях, включая имитацию текстуры дерева.
Минусы пластиковых окон:
- вентиляция: пластиковые окна создают очень герметичное пространство, и при отсутствии функции микропроветривания это может снижать естественный приток воздуха в помещении.
- температурное расширение: ПВХ имеет свойство расширяться при нагреве, поэтому окна могут немного деформироваться в сильную жару, хотя это не критично при правильной установке.
- экологичность: производство ПВХ-профилей включает использование химических веществ, таких как хлор, что вызывает вопросы у сторонников экологичности. Однако ведущие производители (например, KBE) выпускают «безсвинцовые» профили.
Таким образом, пластиковые окна — это хороший выбор для большинства домов и квартир, благодаря своей долговечности, энергоэффективности и простоте в уходе. Они устойчивы к погодным условиям, требуют минимального обслуживания и могут прослужить несколько десятилетий при правильном монтаже и уходе.
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