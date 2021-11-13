Пластиковые погреба для дачи — современные технологии на службе частных домовладельцев

Одна из проблем дачников, которые на садовые участки приезжают не только «на шашлыки», но и трудятся на них, выращивая овощи, фрукты, ягоды, заключается в том, что весь этот урожай зачастую негде хранить. Сколько жалоб выслушивают мужья от хозяек, которые «закатывают» десятки банок варенья, компотов, солений на зиму, а размеры кладовок и кухонь в квартирах не позволяют всё это богатство разместить должным образом. Да, конечно, у многих на участках есть погреба. Однако, такие домовладельцы точно соврать не дадут — процесс создания таких «помещений» был очень затратным. И с точки зрения сил, и денег, и соблюдения требований по их строительству, и дальнейшей эксплуатации.

Именно поэтому многие и не рискуют связываться с созданием кирпичных да бетонных погребов, ежегодно попадая «в ловушку» — урожай собран, обработан, а хранить добро негде. Разочарование? Конечно. Но! Выход есть! Современные технологии пришли на помощь садоводам-любителям: пластиковые погреба для дачи https://gorodseptikov.ru/plastikovye-pogreba-dlya-dachi.html сегодня — отличная альтернатива традиционным погребам.

Иностранные и российские производители обеспечили владельцам загородных домов и дач широкий выбор пластиковых емкостей для хранения, обладающих многофункциональностью и исключительной надежностью, — отмечают в компании «GorodSeptikov» (канализация загородного дома).

Какими характеристиками славятся пластиковые погреба?

Во-первых, конечно, их «плюс» в том, что они бывают разных видов и размеров. Предусмотрены также разные типы входов в такие погреба: вертикальный или боковой.

В-вторых: пластиковые погребам могут быть как простыми, так и модефицированными. При необходимости может быть установлена принудительная вентиляция, которая обеспечит припасы постоянным притоком свежего воздуха.

Что же касается технических характеристик пластиковых погребов для дачи, то основные из них таковы:

корпуса погребов полностью герметичны (за счёт бесшовных технологий изготовления). Могут устанавливаться на участках с высоким уровнем грунтовых вод,

устойчивы к деформации,

не подвержены коррозии,

пластик — надёжная защита от грызунов и насекомых-вредителей,

при этом пластик защищает от проникновения внутрь «помещения» посторонних запахов.

И — да: пластиковые погреба — сооружение, рассчитанное на долгий срок эксплуатации, при абсолютной безопасности для тех, кто его эксплуатирует.

Важно, что корпус хранилища изготавливается из пищевого пластика высокого качества, благодаря чему такие сооружения является наиболее безопасными для здоровья человека, — отмечают специалисты компании «GorodSeptikov».

Предупреждение: надумаете заиметь такой погреб — приобретайте у производителей, которые реализуют сертифицированные изделия. Установку также стоит доверить специалистам. Ведь при всей простоте пластиковые погреба для дач — это сооружения, функциональность которых во многом зависит от правильного монтажа.

иллюстрации: каталог компании «GorodSeptikov»