Пластиковые строительные сетки для ограждения: что нужно знать

Пластиковые строительные сетки для ограждения большинство воспринимают исключительно подручным материалом, который можно использовать там, где нечто фундаментальное соорудить невозможно, или не имеет смысла, или же ситуация временная. По большому счёту это, конечно, так. Однако! Такой подход вовсе не отменяет главного — качественной составляющей выполненной задачи. А она напрямую зависит от качества используемого материала. И — да: видов строительной сетки несколько, так что и применять тот или иной тип можно в зависимости от заявленной проблемы. Ограничен ли простор для действий? Вовсе нет. Строительные сетки активно «ставят на службу» и по прямому назначению, сооружая из них ограждения для стройобъектов, и по «косвенному» — этот материал в своих нуждах используют дачники, садоводы, ландшафтные дизайнеры и т.д. Что же нужно знать о пластиковых сетках, чтобы эксплуатировать их «по полной»?

Пластиковые строительные сетки — виды

Во-первых, пластиковые строительные сетки отличаются материалами, из которых производятся. Основные таковы:

полиэтилен.

полипропилен.

Первый вариант более гибкий и мягки, однако этот материал не отличается высокой прочностью. Потому специалисты не рекомендуют использовать его при решении вопросов, где срок эксплуатации имеет значение. Его несомненный плюс — невысокая стоимость. Так что, если есть необходимость в материале «на раз, два, три…», но нет желания делать серьёзные финансовые вложения, то полиэтиленовые сетки — отличный выбор.

Что касается полипропилена: он прочный и более устойчивый, к примеру, к негативным влияниям окружающей среды. Такие сетки стоят, как правило, значительнее дороже полиэтиленовых, но и цену свою оправдывают большим сроком эксплуатации.

Во-вторых. Строительные сетки отличаются друг от друга геометрией ячеек. Они бывают в форме:

ромбов;

квадратов;

шестиугольников;

овалов.

Влияет ли форма ячеек на эксплуатационные качества сетки? Скорее, в данном случае речь идёт об эстетической стороне вопроса.

Но! Специалисты просят учесть: величина ячеек влияет на прочность сетки. Размеры их при этом варьируются от 18мм на 18мм до 55мм на 55мм. Хотите более жёсткую — выбирайте материал с маленькими ячейками.

В-третьих. Производители выпускают пластиковые сетки разных цветов. Имеет значение «колор»? Тогда, когда есть необходимость выделить объект на общем фоне, конечно. Оранжевый, жёлтый и красный материал — тут, разумеется, в помощь.

В-четвёртых. Пластиковые сетки отличаются друг от друга таким параметром как форма полотна. Выделяют:

рабицу. В основе сетки — плотные и довольно жёсткие спирали;

монолитную формовку;

«плетёнку». Полимерные волокна переплетаются друг с другом.

Какой сетке отдать предпочтение? Ответ здесь однозначный: стоит ориентироваться на то, где она будет использоваться. Так, говорят, если речь идёт об ограждении как таковом, то лучше брать более прочный материал. Если сетка будет служить дачнику в обустройстве цветников, то здесь могут быть разночтения: для поддержки растений выбираем жёсткий материал, для укрытия более мягкий.

Пластиковые строительные сетки — преимущества

Скажем так, на сегодня пластиковые сетки весьма востребованы. Перед «коллегами» они имеют явные преимущества. Как-то:

Доступность – в отличие от капитального забора, сетка окажется более доступным материалом, который не ударит по бюджету строительства. Аккуратный внешний вид и визуальная проницаемость полотна. Простота установки – для монтажа понадобится меньше времени, — отмечают специалисты компании ООО «Оптимальное соотношение» (флагман российского рынка пластиковых материалов).

Покупка пластиковой сетки — где?

Хотите качественный материал? Тогда напрямую от производителя или у компаний, являющихся официальными партнёрами компаний-изготовителей продукции. Плюс такого подхода к приобретению ещё и в том, что консультанты смогут дать профессиональный совет по поводу того, какой вид сетки будет более уместным для использования в том или ином случае. Ну и, разумеется, покупая сетки не «с рук» или в случайных магазинах, вы гарантировано получите товар высокого качества и безопасный для эксплуатации.