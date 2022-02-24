Платить придётся ещё больше: общественники предупреждают о подорожании ЖКУ

Общественники указали на возможный рост платы за ЖКУ в России. Изменения предполагает постановление правительства РФ от 3 февраля 2022-го, которое начнет действовать с 1 сентября.

Согласно документу, плата за содержание общего имущества домов будет пересчитываться за фактически использованные объемы электричества, горячей и холодной воды, канализацию, а не в рамках норматива, как сейчас, сказано в письме НП «ЖКХ Контроль» в Минстрой (документ есть у «Известий»), — отмечают журналисты Известий .

Сегодня плата за этот вид услуг ограничена нормативом и УК доплачивают ресурсникам из своей прибыли или становятся должниками. В Российской ассоциации водоканалов сказали «Известиям», что недополучают сегодня до 83% от управляющих компаний. В Минстрое получили письмо и проинформируют граждан о новых правилах, сказали в ведомстве.

На новый лад

В феврале 2022 года было подписано постановление правительства РФ № 92, которое уточняет порядок расчета платы за электричество, горячую и холодную воду, канализацию, которые используются для содержания общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Постановление должно вступить в силу с 1 сентября текущего года.

Сегодня размер платы за них ограничен нормативом, сказал «Известиям» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. По существующим правилам, взимать плату выше этого норматива можно только в случае, если общим собранием собственников квартир принят перечень услуг больше минимального.

Часто собственники и наниматели квартир не оплачивали весь объем коммунальных ресурсов (КР), использованных на содержание общего имущества (СОИ), сказал зампредседателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. В итоге УК вынуждены самостоятельно доплачивать ресурсоснабжающим организациям (РСО) или становиться должниками, сказал Сергей Сохранов.

В письме «ЖКХ Контроль» в Минстрой сказано, что может сложиться ситуация, когда в домах существенно увеличится плата собственников за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества. Это особенно актуально для домов старой постройки в силу износа внутридомовых инженерных систем, в том числе по причине их ненадлежащего содержания организациями, управляющими МКД, а также плохой платежной дисциплины и неучтенного потребления коммунальных ресурсов», следует из документа.

В Минстрое «Известиям» сообщили, что получили письмо «ЖКХ Контроль» и поддерживают предложение о проведении разъяснительной работы о вносимых в законодательство изменениях в части начисления платы за коммунальные ресурсы.

В марте 2022 года планируется проведение серии встреч с руководителями региональных органов жилищного надзора, в рамках которых планируется обсуждение нововведений в части перерасчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, — рассказали в Минстрое.

Доплатить все

Нормативы потребления КР на СОИ не всегда соответствуют фактическому объему и практически всегда занижены, сказал Дмитрий Гордеев. А правил корректировки платежей за них по нормативам до февраля 2022-го установлено не было. Такая «экономия» приводила или к снижению качества содержания общего имущества, поскольку управляющие организации при нехватке платежей от собственников за КР на СОИ были вынуждены не выполнять часть услуг и работ, направляя платежи за них на расчеты с РСО, или к несостоятельности компаний, рассказал он.

Даже если УК что-то доплачивает помимо строк, которые есть в квитанциях, это всё равно происходит за счет жителей, сказал генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Валерий Ковалёв.

Теперь в первом квартале каждого года будет проводиться официальная корректировка платы, недоплата КР на СОИ будет доначисляться собственникам, добавил Дмитрий Гордеев. С 2017 года на собраниях они могут принять решение о ежемесячной оплате КР на СОИ по факту с использованием показаний общедомовых приборов учета (ОДПУ), то есть счетчиков.

Поэтому это не «увеличение платы», а оплата фактических объемов, которые раньше не оплачивались, — считает эксперт.

Речь идет о том, чтобы выпадающие доходы, связанные с некорректным нормативом потребления либо с неправильными или не вовремя снятыми показаниями прибора учета, не ложились на плечи УК, добавила руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) сказали «Известиям», что сегодня водоканалы в ряде регионов недополучают от УК средства за ЖКУ на общедомовые нужды в размере до 65% по холодной воде и до 83% по водоотведению.

Например, водоканалы получают большой объем стока от жилого фонда (канализация), который расходуется на содержание помещений общего пользования домов, его дворовой территории. Речь идет об уборке подъездов, подземных парковок, кладовых помещений, промывке мусоропроводов и внутридомовых сетей, в том числе отопительного контура дома и так далее. Весь этот сток не оплачивается в полном объеме УК, сказали в ассоциации.

Но в связи с принятием постановления существенного роста платы граждан за услуги водоснабжения и водоотведения не будет. На холодную воду и канализацию приходится всего 10% от общей суммы за услуги ЖКХ, — сказали там.

«Известия» также направили запрос в Ассоциацию гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.

В Минстрое отметили, что норма должна защитить интересы тех граждан, которые экономно расходуют коммунальные ресурсы в доме, провели энергосберегающие мероприятия, в результате чего фактические расходы коммунальных ресурсов складываются ниже нормативных.

Например, следует вовремя проводить текущий и капитальный ремонты, чтобы минимизировать потери (протечки, слабая проводка, изоляция на трубах и так далее), сказал Сергей Сохранов. Также важно препятствовать несанкционированному подключению к сетям, менять лампы на энергоэффективные, добавил эксперт.

В то же время теоретически УК смогут воспользоваться новшеством и включать в общие расходы и плату за жителей-должников, отметил он. Также у управляющих пропадет стимул экономить на потреблении ресурсов, проводить энергоэффективные мероприятия, полагает он.

Источник: Известия

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