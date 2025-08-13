PlayStation 5 Slim: полный обзор обновлённой консоли

Что такое slim-версия и зачем она нужна

Игровая индустрия уже много лет придерживается традиции выпускать обновлённые версии своих консолей в более компактном корпусе — так называемые slim-модели. Это касается не только Sony, но и других производителей. Подобные версии обычно выходят через несколько лет после старта продаж оригинальной консоли. Их задача — предложить ту же производительность, но в меньшем и более энергоэффективном форм-факторе, с обновлённым дизайном и доработанными функциями. Для игроков, которые ценят компактность, снижение энергопотребления и тихую работу, это часто становится весомым аргументом в пользу покупки. При этом компактная версия позволяет использовать её в условиях, где пространство ограничено — например, в небольшой гостиной или даже на письменном столе рядом с монитором.

Особенности дизайна

Внешне PlayStation 5 Slim заметно компактнее оригинальной PS5 — габариты уменьшены примерно на 30%, а вес стал меньше на 18–24% в зависимости от версии (с дисководом или без). При этом общая стилистика консоли сохранена: белые панели, чёрный центральный блок, характерные плавные линии. Но изменения всё же заметны: боковые панели теперь разделены на две части, а глянцевый участок расположен внизу, что придаёт устройству более аккуратный и собранный вид.

Ключевые изменения дизайна:

более компактный корпус при сохранении производительности.

разделённые боковые панели, облегчающие доступ к внутренним компонентам.

переработанное крепление подставки.

снижение веса на 1–1,3 кг.

глянцевый акцент в нижней части панели.

Интересно, что при уменьшении размеров Sony смогла сохранить плавные контуры и футуристическую эстетику, которая стала фирменным знаком PS5. Такое решение позволило консоли органично вписываться не только в геймерские зоны, но и в минималистичные современные интерьеры, где важна визуальная лёгкость техники.

Съёмный дисковод и его особенности

Важным нововведением стала возможность подключения и отключения дискового привода. В версии Digital Edition его можно докупить отдельно и установить без сложных инструментов — достаточно снять боковую панель и защёлкнуть модуль. Это удобно для тех, кто хочет сэкономить на старте, но не исключает, что позже начнёт собирать коллекцию дисков. Дисковод поддерживает Blu-ray Ultra HD и обеспечивает ту же скорость чтения, что и в оригинальной модели.

Съёмный дисковод также упрощает обслуживание устройства: при поломке модуля его можно заменить, не сдавая консоль в долгий ремонт. Это шаг в сторону модульности, что редко встречается у игровых приставок. Более того, это решение удобно для аренды или перепродажи — можно легко изменить комплектацию в зависимости от запросов нового владельца.

Производительность: без изменений в мощности

Внутреннее «железо» PS5 Slim полностью повторяет оригинальную PlayStation 5:

процессор AMD Ryzen Zen 2 с 8 ядрами на частоте до 3,5 ГГц;

графический чип RDNA 2 с производительностью до 10,28 терафлопс;

16 ГБ оперативной памяти GDDR6;

высокоскоростной SSD объёмом 1 ТБ.

На практике это означает, что все игры и приложения работают идентично: поддерживается трассировка лучей, разрешение до 4K и частота кадров до 120 FPS (в зависимости от проекта и настроек).

Тесты показывают, что консоль уверенно справляется с требовательными проектами вроде Cyberpunk 2077 или Alan Wake 2, позволяя играть как в режиме приоритета качества, так и производительности. За счёт оптимизаций разработчиков многие тайтлы на PS5 Slim запускаются быстрее, чем на старте оригинальной PS5, поскольку SDK и технологии рендеринга успели эволюционировать.

Хранение данных

Объём встроенного SSD увеличен до 1 ТБ, что позволяет хранить больше игр без необходимости постоянного удаления старых. При этом консоль поддерживает установку дополнительного M.2 SSD, соответствующего стандарту PCIe Gen4, а также внешние USB-накопители для хранения игр PS4.

Для геймеров, предпочитающих цифровую библиотеку, это особенно важно — современные AAA-проекты легко занимают по 80–120 ГБ. Например, Call of Duty: Modern Warfare III вместе с Warzone может занять более 200 ГБ, и дополнительное пространство помогает избежать постоянных переустановок. Установка дисков M.2 также стала проще: доступ к слоту осуществляется через съёмную панель без сложных манипуляций.

Аудиовозможности

PS5 Slim, как и оригинал, поддерживает технологию Tempest 3D AudioTech, обеспечивающую объёмный звук в совместимых играх. Это заметно улучшает погружение, особенно в шутерах и атмосферных приключениях.

К консоли можно подключить:

проводные гарнитуры через разъём 3,5 мм или USB;

беспроводные гарнитуры с поддержкой PlayStation;

акустические системы через HDMI или оптический выход (при использовании адаптера).

Тем, кто играет в одиночные сюжетные игры, объёмный звук помогает глубже прочувствовать атмосферу — от звука шагов на металлическом полу космического корабля до шёпота врагов в густом лесу. В многопользовательских проектах 3D-звук может даже давать преимущество, позволяя определять направление шагов или выстрелов соперников.

Игры и поддержка VR

PS5 Slim полностью совместима со всей библиотекой игр для PS5 и PS4, включая проекты с обратной совместимостью. Это значит, что вы можете запускать как современные блокбастеры, так и любимую классику предыдущего поколения.

Среди популярных и ожидаемых игр:

Spider-Man 2

Horizon Forbidden West

Final Fantasy XVI

Ratchet & Clank: Rift Apart

Gran Turismo 7

God of War Ragnarök

Кроме того, консоль поддерживает работу с шлемом виртуальной реальности PlayStation VR2, который открывает доступ к VR-играм нового поколения. Такие проекты, как Horizon Call of the Mountain, демонстрируют, насколько мощный графический движок можно использовать в VR без ощутимых компромиссов.

PlayStation Plus и дополнительные возможности

Сервис PlayStation Plus на PS5 Slim работает в трёх тарифах — Essential, Extra и Premium, предоставляя доступ к онлайн-играм, коллекции проектов и облачному стримингу. Это расширяет возможности консоли и позволяет знакомиться с играми без их покупки.

Также PS5 Slim поддерживает удалённое воспроизведение игр через приложение Remote Play, стриминг на Twitch и YouTube, а встроенный редактор Share Factory Studio даёт возможность создавать клипы и скриншоты с последующей публикацией. Для создателей контента это открывает возможность монтировать ролики прямо на приставке, не прибегая к дополнительному оборудованию.

Кому подойдёт PS5 Slim

Эта консоль будет интересна:

тем, кто ценит компактность и современный дизайн;

владельцам PS4, желающим перейти на новое поколение;

игрокам, которым важна тихая работа и энергоэффективность;

тем, кто хочет гибкость в выборе между цифровыми и дисковыми играми;

поклонникам VR-игр.

Стоит ли переходить на новое поколение

В итоге playstation slim — это всё та же мощная PlayStation 5, но в более компактном и удобном для размещения корпусе, с увеличенным объёмом памяти и возможностью гибко управлять дисководом. Она не привносит технологического скачка, но делает опыт владения консолью более комфортным для многих пользователей. Для тех, кто только планирует переход на новое поколение или хочет обновить оригинальную PS5 на более удобную версию, Slim может стать логичным выбором.

