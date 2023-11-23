В Крыму сотрудники СИЗО-2 рассказали школьникам о возможности поступления в ведомственные вузы

В целях информирования о возможности поступления в высшие учебные заведения ФСИН России, сотрудники СИЗО-2 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю провели профориентационное занятие с учащимися старших классов МБОУ «Заречненская школа имени 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны» Симферопольского района.

Представители следственного изолятора рассказали будущим выпускникам об условиях поступления в ведомственные образовательные учреждения, довели информацию о преимуществах учебы и требованиях, предъявляемых к абитуриентам, а также о порядке подачи документов для поступления и обязательных вступительных испытаниях. Кроме того, с учащимися была проведена дискуссия о службе в УИС, в ходе который ребята узнали о перспективах выпускников вузов ФСИН России, особенностях работы в учреждениях пенитенциарного ведомства, социальных гарантиях курсантов и сотрудников. Школьниками были заданы интересующие их вопросы, на которые были даны развернутые ответы, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.