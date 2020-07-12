Пляжники в Крыму – вне опасности? В Роспотребнадзоре заявили, коронавирус погибает в морской воде

В Роспотребнадзоре сообщили, что бояться заразиться COVID-19 во время купания на пляжах не нужно — вирус погибает в воде.

Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Между тем, в Роспотребнадзоре напоминают, что в воде можно подхватить массу других инфекций: церкариоз, лямблиоз, лептоспироз и ротавирус, а также гепатиты, дезинтерию, холеру, сальмонеллез и даже брюшной тиф. Поэтому место для купания нужно выбирать внимательно и не купаться при симптомах ОРВИ, наличии ран и ссадин на коже, не глотать воду из водоема и после купания ополоснуться чистой водой, а дома принять душ с мылом и мочалкой.