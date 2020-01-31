Плохие новости для автомобилистов: резко повышаются штрафы

Новая редакция Кодекса об административных нарушениях РФ несет автолюбителям (нарушителям) повышение штрафов. Ужесточается наказание за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться. Проект нового КоАП опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Какие штрафы ожидают автолюбителей.

Превышение скорости.

Штраф за превышение на 20–40 км/ч составит 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.).

Штраф за превышение на 40–60 км/ч составит 4 тыс. руб. (сейчас 1–1,5 тыс. руб.).

Наказание за превышение скорости более чем на 60 км/ч будет включать штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок до шести месяцев (в действующем КоАП за превышение на 60–80 км/ч применяется штраф 2–2,5 тыс. руб. или лишение, за превышение более чем на 80 км/ч — штраф 5 тыс. руб. или лишение).

Наказание за повторное превышение скорости на 40–60 км/ч (или более чем на 60 км/ч) будет включать штраф 10 тыс. руб. или лишение прав на срок год.

Нетрезвый за рулем

Наказание за отказ от освидетельствования будет включать штраф 40 тыс. руб. (сейчас 30 тыс. руб.) и лишение прав на срок до трех лет (сейчас — до двух). Вводится новый состав правонарушения: управление авто в состоянии опьянения (или отказ от освидетельствования) при условии, что в салоне машины находится ребенок в возрасте до 16 лет. Наказание составит штраф 50 тыс. руб. и лишение прав на срок 2–3 года. Сейчас за пьяное вождение суды (независимо от присутствия ребенка в салоне) штрафуют на 30 тыс. руб. и лишают прав на срок 1,5–2 года.

Вводится также залог за транспортное средство. При выявлении пьяного вождения машина задерживается на штрафстоянке, забрать ее можно только за 30 тыс. руб. Впоследствии эта сумма будет учитываться судом при назначении наказания: штраф за нетрезвую езду составляет 30 тыс. руб., его платить не надо, если ранее за авто был заплачен залог. С этой инициативой Минюст выходил несколько лет назад, в первом чтении поправки приняли в 2016 году.

Вводится возможность для судов наказывать за состояние опьянения, вызванное не только алкоголем, наркотиками и психотропными веществами, но и при «наличии в организме человека иных вызывающих опьянение веществ».

Железнодорожные пути.

Наказание за пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора, остановку или стоянку на переезде — штраф 5 тыс. руб. (сейчас 1 тыс. руб.) или лишение прав на срок до шести месяцев. При повторном нарушении будет применяться лишение прав на срок до одного года, при фиксации камерой — штраф 10 тыс. руб.

Перевозка детей и тонировка стекол.

Штраф за перевозку детей без автокресел составит 5 тыс. руб. для водителей (сейчас 3 тыс. руб.), 30 тыс. руб. для должностных лиц (сейчас 25 тыс. руб.), 150 тыс. руб. для юрлиц (сейчас 100 тыс. руб.). Вводится также штраф 35 тыс. руб. за перевозку детей без автокресел для ИП (сейчас не существует). Впервые вводится штраф за повторное в течение года управление автомобилем с чрезмерной тонировкой — он составит 3 тыс. руб. Сейчас санкция за пленку на стеклах составляет 1,5 тыс. руб.

Опасное вождение и ОСАГО.

Штраф за опасное вождение составит 5 тыс. руб. Термин был введен в ПДД еще в 2016 году, но санкцию за новый вид нарушения так и не ввели. Штраф за управление автомобилем в период пользования, не предусмотренный страховым полисом, или с нарушением условий управления автомобилем, указанных в страховке, составит 800 руб. (сейчас 500 руб.). Штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО составит 1 тыс. руб. (сейчас 800 руб.).

И еще…

Еще одно нововведение — штраф 40 тыс. рублей и лишение прав на два-три года за «невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытка скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан». Сейчас за отказ остановить машину после неоднократных просьб полиции административное наказание не предусмотрено.

Кроме того, новый КоАП впервые в России вводит накопительную систему для злостных нарушителей ПДД. По новой статье для водителя, нарушивший правила более трех раз, за исключением тех случаев, когда их «поймали» системы фотовидеофиксации, может быть лишен прав на срок от года до 1,5 года. Люди без водительских прав могут быть привлечены к штрафу в размере от 10 до 30 тыс. рублей.

По материалам ТАСС и КоммерсантЪ.