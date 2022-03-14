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Плохо висели? В Севастополе ушлый горожанин похитил две камеры видеонаблюдения
Иллюстрация: stolica-s.su

Плохо висели? В Севастополе ушлый горожанин похитил две камеры видеонаблюдения

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:39 14.03.2022

В Севастополе полиция задержала подозреваемого в краже двух камер внешнего видеонаблюдения.

Ночью 27-летний местный житель похитил две камеры видеонаблюдения, расположенные по периметру одного из культовых сооружений. Чтобы не попасть в поле их действия, злоумышленник предпринял попытку прекратить их электроснабжение, для чего повредил распределительную коробку. Будучи уверенным, что ему это удалось, он демонтировал видеоустройства, а затем скрылся, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Распорядиться похищенным имуществом подозреваемый не успел – его оперативно задержали сотрудники уголовного розыска отделения полиции № 1 «Северное». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы.

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