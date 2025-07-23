Площадь пожара под Феодосией — 56 гектаров

Ранее стало известно, что возгорание сухостоя под Феодосией возникло на площади пять гектаров.

В районе села Виноградное увеличена группировка сил и средств: привлечены от РСЧС 197 человек и 39 единиц техники, в том числе авиация МЧС России. Вертолет Ми-8 МЧС России сбросил 10 тонн воды, – проинформировали спасатели.

Быстрому распространению огня способствовала жаркая, сухая и ветреная погода, отметили в МЧС и подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.

На месте работают сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, руководство МЧС Республики Крым, четыре подразделения пожарной охраны Крыма, сотрудники «КРЫМ-СПАС», лесоохотничьего хозяйства и волонтеры.

источник: РИА Новости Крым