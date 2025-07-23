Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Площадь пожара под Феодосией — 56 гектаров
Новости Республики

Площадь пожара под Феодосией — 56 гектаров

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:11 23.07.2025

Площадь пожара вблизи села Виноградное под Феодосией увеличилась до 56 гектаров – к настоящему часу огонь локализовали. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.

Ранее стало известно, что возгорание сухостоя под Феодосией возникло на площади пять гектаров.

В районе села Виноградное увеличена группировка сил и средств: привлечены от РСЧС 197 человек и 39 единиц техники, в том числе авиация МЧС России. Вертолет Ми-8 МЧС России сбросил 10 тонн воды, – проинформировали спасатели.

Быстрому распространению огня способствовала жаркая, сухая и ветреная погода, отметили в МЧС и подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.

Узнайте больше:  Порты Чёрного и Азовского морей: Россия намерена увеличить провозные возможности

На месте работают сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, руководство МЧС Республики Крым, четыре подразделения пожарной охраны Крыма, сотрудники «КРЫМ-СПАС», лесоохотничьего хозяйства и волонтеры.

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 130

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x