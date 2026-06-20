Площадка «Авито» скроет все объявления о перепродаже бензина

Все объявления по перепродаже бензина на «Авито» будут скрыты в ближайшее время во избежание спекуляций на товары первой необходимости. Правило вступило в силу, модерация запущена, – цитирует сообщение РИА Новости.

Также платформа пересмотрит регламенты и доработает правила в этой категории, указано в сообщении.

Ранее в Севастополе полицейские выявили незаконную продажу бензина марки АИ-95 по 150-200 рублей за литр, коммерцией занималась 34-летняя женщина. В полиции напоминают, что реализация топлива вне официальных автозаправочных станций и без соответствующих разрешительных документов является незаконной и представляет опасность не только для покупателей (из-за риска приобрести некачественный продукт), но и для продавца, которого могут привлечь к административной или даже к уголовной ответственности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя