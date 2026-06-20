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Площадка "Авито" скроет все объявления о перепродаже бензина
фото: © Depositphotos / AntonioGuillemF

Площадка «Авито» скроет все объявления о перепродаже бензина

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:23 20.06.2026

Платформа «Авито» скроет объявления о перепродаже бензина, чтобы исключить факты спекуляции. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Все объявления по перепродаже бензина на «Авито» будут скрыты в ближайшее время во избежание спекуляций на товары первой необходимости. Правило вступило в силу, модерация запущена, – цитирует сообщение РИА Новости.

Также платформа пересмотрит регламенты и доработает правила в этой категории, указано в сообщении.

Ранее в Севастополе полицейские выявили незаконную продажу бензина марки АИ-95 по 150-200 рублей за литр, коммерцией занималась 34-летняя женщина. В полиции напоминают, что реализация топлива вне официальных автозаправочных станций и без соответствующих разрешительных документов является незаконной и представляет опасность не только для покупателей (из-за риска приобрести некачественный продукт), но и для продавца, которого могут привлечь к административной или даже к уголовной ответственности.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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