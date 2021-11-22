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Площади под овощными культурами под урожай 2022 года в Крыму увеличатся на 14%, под картофелем – на 20%
фото: pixel2013 (pixabay.com)

Площади под овощными культурами под урожай 2022 года в Крыму увеличатся на 14%, под картофелем – на 20%

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 20:52 22.11.2021

Площади под овощными культурами под урожай 2022 года в Республике Крым увеличатся на 14%, под картофелем – на 20%. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин в рамках видеоконференции под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова. В ходе мероприятия участники обсудили осуществление контроля и поставок удобрений сельхозтоваропроизводителям, а также прогнозе посевных площадей на 2022 год.

Посевная площадь озимых зерновых культур станет больше на 7% в сравнении с прошлым годом. Озимый сев в этом году составил 537 тысяч гектаров. Площадь зерновых и зернобобовых культур под урожай 2022 года в Крыму — 605 тысяч гектаров, что составляет 109% к уровню прошлого года, озимые зерновые культуры – 510 тыс. га или 107% от 2021, яровые зерновые – 95 тысяч гектаров или 117% от 2021, масличные культуры – 121 тысяча гектаров, что составляет 102 % от 2021 года, в том числе подсолнечник – 59 тысяч гектаров или 105% к 2021 году. Картофель – 4,8 тысяч га, что составляет 120 % к 2021 году, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

Глава Минсельхоза РК также отметил, что обеспеченность сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями и семенами сельскохозяйственных культур составляет более 98%.

Годовая потребность в минеральных удобрениях – 48 тысяч тонн действующего вещества. На отчетную дату закуплено более 47 тысяч тонн. Внесено в 2021 году 32,9 тыс. тонн на площади 738 тысяч гектаров. Также для проведения осенних полевых работ потребность составляет более 19 тысяч тонн, из них закуплено 18,8 тысяч тонн д.в., — говорит заместитель Председателя Правительства.

Площади под овощными культурами под урожай 2022 года в Крыму увеличатся на 14%, под картофелем – на 20%

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