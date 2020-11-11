Пловцы из Крыма завоевали семь медалей на чемпионате и первенстве ЮФО

Чемпионат и первенство Южного федерального округа по плаванию завершились в Астрахани.

На различных дистанциях и в различных категориях за победу боролись четыре сотни спортсменов со всего юга страны. В условиях жесткой конкуренции четверо крымчан поднялись на пьедестал, — отмечают в пресс-службе Министерства спорта РК.

Итоги соревнований для крымчан:

Первое место чемпионата ЮФО на дистанции 50 метров вольным стилем занял крымчанин Виталий Леонов.

Максим Гордов, выступавший в первенстве, завоевал сразу четыре медали. На дистанции 200 метров брассом симферополец стал лучшим и занял первое, «золотое» место. Еще трижды Гордов стал обладателем серебряных наград.

Вторые места Максим занял на дистанциях 50 и 100 метров брассом, а также 50 метров вольным стилем.

Еще одно золото в активе Ольги Мустаюк, которая заняла 1 место на дистанции 100 метров стилем баттерфляй.

Серебряную награду завоевал также Дмитрий Шустев, занявший второе место на 1500 м вольным стилем.

По итогам выступлений на чемпионате и первенстве ЮФО, Виталий Леонов и Максим Гордов получили путевки на чемпионат и первенство России. Первенство России стартует в Саранске 30 ноября, а чемпионат страны откроется 13 декабря в Санкт-Петербурге.