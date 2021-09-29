Пловцы из Крыма завоевали восемь медалей на чемпионате и первенстве ЮФО в Астрахани

Восемь медалей завоевали воспитанники ГБУ РК «СШ водных видов спорта» (Симферополь) на прошедших 22-27 сентября в Астрахани чемпионате и первенстве Южного федерального округа по плаванию.

Потрясающую форму продемонстрировал Антон Погребняк, в активе которого четыре «золота» и две «бронзы». 15-летний спортсмен первенствовал на 400-метровке комплексом (причем как среди юношей 15-16 лет, так и среди мужчин; 4.25,06 мин.), а также на дистанциях 100 и 200 м комплексом среди юношей 15-16 лет (соответственно 57,65 сек. и 2.05,03 мин.). Кроме того, Антон взял бронзовые медали на 200-метровке комплексом среди мужчин (2.05,03 мин.) и на 50-метровке брассом среди юношей 15-16 лет (29,76 сек.). Отметим, что Антон Погребняк выполнил норматив мастера спорта России, с чем мы его и поздравляем, — сообщает «Крымский спорт» .

Две медали в соревнованиях юниоров 17-18 лет завоевал Максим Гордов – «серебро» на 50-метровке брассом (28,55 сек.) и «бронзу» на дистанции вдвое длиннее тем же стилем (1.03,76 мин.). Оба спортсмена тренируются под руководством Бориса Казакова.