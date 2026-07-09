Пловцы из Керчи завоевали награды на всероссийском турнире «Экватор года» в Ростове-на-Дону

С 4-го по 6-е июля на ростовском гребном канале «Дон» прошли Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде «Экватор года». Масштабный турнир, инициаторами которого выступили Федерация плавания Ростова-на-Дону и Лига плавания Юга России и Северного Кавказа, собрал около 200 спортсменов (в том числе 70 ветеранов плавания, категория «Мастерс») из разных регионов страны, включая Крымский полуостров, Краснодарский край, Ростовскую и Московскую области.

Погода благоволила участникам: температура воздуха на момент старта составляла +27 градусов, вода прогрелась до +26. В таких комфортных условиях пловцы разыгрывали награды на различных дистанциях.

Достойно представили Крым двое керчан, выступивших на дистанции 2 км.

Сергей Биховец (возрастная группа 60 лет и старше) показал время 34.37,8 мин. и занял второе место в «Абсолютной категории» (25 лет и старше). Опытный спортсмен, ветеран органов внутренних дел, является чемпионом Европы в категории «Мастерс» и мастером спорта по офицерскому троеборью. В его активе – многочисленные победы на международных и российских соревнованиях, включая этап Мировой лиги по плаванию на открытой воде Oceanman Phuket.

Нина Булгакова (возрастная группа 40-49 лет) финишировала с результатом 38.15,6 мин., завоевав бронзовую медаль в своей группе и показав 7-й результат в абсолютном зачете. Керчанка давно известна на всероссийской арене – в прошлом году она становилась чемпионкой России на открытой воде на дистанции 2000 м, а ранее неоднократно побеждала на международных турнирах.

источник: Крымский спорт

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