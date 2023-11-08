Пловцы Севастополя вернулись с медалями с Кубка России

В финальном старте сезона «Кубок России» по плаванию, который состоялся в подмосковном Раменском, севастопольские спортсмены инваспорта завоевали три медали разного достоинства. Как рассказала «Севастопольской газете» тренер «Центра адаптивного спорта «Инваспорт» г. Севастополя Ирина Мащенко, золотую медаль завоевал Андрей Граничка на дистанции 100 метров брассом, серебряная награда – у Карины Болдыревой на дистанции 50 метров на спине, бронзовая – у Владимира Мозуля на дистанции 400 метров кролем.

По словам И.Мащенко, несмотря на наличие значимых наград, у севастопольцев были гораздо большие ожидания, которые отчасти оказались скорректированы сырой погодой в Раменском.

В настоящее время в Раменское приехала юношеская сборная Севастополя (до 19 лет включительно), которая примет участие в первенстве России. Соревнования стартовали 8 ноября

От Севастопольского центра инваспорта выступят десять спортсменов, и мы очень надеемся, что они покажут высокие результаты. У кого-то это будет первый старт, кто-то уже выступал в соревнованиях такого уровня, – рассказала заслуженный тренер.

По ее словам, у старших спортсменов сейчас наступает период активного отдыха, который будет сочетаться с тренировочным процессом.

Будем тренироваться, работать над техникой, с учетом того, что следующий год объявлен паралимпийским. Поедем ли мы на паралимпиаду, которая состоится во Франции будущим летом, пока неизвестно, но готовиться все равно будем, – сказала И.Мащенко.

В случае недопуска российских паралимпийцев к международным соревнованиям, они примут участие в альтернативных, которые наверняка будут организованы.

источник: «Севастопольская газета»