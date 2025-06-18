ПМЭФ-2025: Крым планирует заключить меморандумы на 67,94 млрд рублей

Крым планирует подписать два инвестиционных соглашения и шесть меморандумов о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов.
Соглашения касаются строительства жилого комплекса в Бахчисарае, а также многофункционального жилого комплекса с торгово-офисными помещениями в Симферополе.
Шесть меморандумов о взаимодействии предусматривают реализацию крупных проектов в аграрной, туристической и строительной сферах. Среди них – создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах, развитие перспективных территорий жилой застройки в Симферопольском районе, формирование инновационного кластера в Ялте, строительство апарт-отеля в Сакском районе и гостинично-оздоровительного комплекса в городе Саки.
Крым – привлекательный для инвесторов, перспективный регион. С каждым годом число желающих реализовывать проекты на территории нашей республики растет, к нам приходят инвесторы со своими интересными идеями. Все это способствует развитию Крыма, повышению его привлекательности, – подчеркнул Владимир Константинов.
Он добавил, что общий объем предполагаемых вложений составит 67,94 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) открылся в среду в центре «Экспофорум». В этом году он пройдет под девизом «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Деловая программа ПМЭФ-2025 объединит более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем – от глобальных экономических трендов и цифровой трансформации до устойчивого развития, технологического лидерства и укрепления гуманитарных связей. Участие в Петербургском экономическом форуме в этом году подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран мира.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: Крым и Россия