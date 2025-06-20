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ПМЭФ-2025: Ялтинскую киностудию реконструируют
фото: © РИА Новости . Константин Чалабов

ПМЭФ-2025: Ялтинскую киностудию реконструируют

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:53 20.06.2025

В Ялте создадут культурно-инновационный кластер за 25 миллиардов рублей, предусматривающий масштабную реконструкцию Ялтинской киностудии. Соответствующее соглашение подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Создание многофункционального культурно-инновационного кластера в Ялте предполагает масштабную реконструкцию Ялтинской киностудии, а также обустройство общественного пространства с арт-инсталляциями, фонтанами, аллеями, площадками для проведения выставок и фестивалей. Заявленный объем инвестиций – более 25 млрд рублей, — написал глава республики в своем Telegram-канале.

По его словам, реализация проекта будет способствовать не только развитию отечественной киноотрасли, но и укреплению туристического потенциала нашего региона.

В целом в рамках ПМЭФ Крым подписал два соглашения о реализации инвестиционных проектов и шесть меморандумов о взаимодействии в сфере реализации инвестпроектов на общую сумму почти 68 млрд рублей, добавил Аксенов.

В сфере туризма подписаны меморандумы о взаимодействии между Советом министров республики и представителями инвесторов в реализации двух проектов с общим объемом инвестиций 20 млрд рублей. В рамках этих проектов в Новофедоровке Сакского района планируется создание апарт-отеля, а в городе Саки – гостинично-оздоровительного комплекса.

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Еще два крупных проекта в сфере сельского хозяйства предполагают создание молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах в общей сложности на 9,8 тысяч голов крупного рогатого скота. Заявленная сумма инвестиций – 5,4 млрд рублей.

Также подписаны два соглашения и меморандум о строительстве жилых комплексов в Бахчисарае, Симферополе и Симферопольском районе с объемом инвестиций более 17,5 млрд рублей.

Кроме того, на полях ПМЭФ подписаны соглашения об участии крупнейших банков России в реализации федерального проекта по созданию в Крыму нового курорта «Золотые пески России».

XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.

источник: РИА Новости Крым 

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