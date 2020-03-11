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По центру Ялты пробегут участники полумарафона «ЗаБег.рф»

По центру Ялты пробегут участники полумарафона «ЗаБег.рф»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Спорт в Крыму 12:19 11.03.2020

31 мая в Ялте и в ещё 84 городах России одновременно стартует Всероссийский полумарафон «ЗаБег.рф». Планируется, что по улицам Ялты пробегут около 1,5 тысячи участников. Дистанции забега: 1, 5, 10 и 21,1 км.

Маршрут полумарафона предполагает старт от набережной — ул. Коммунаров (до поворота на ул. Сеченова) — ул. Сеченова — ул. Володарского (до поворота на ул. Севастопольская) — ул. Севастопольская — ул. Боткинская (до поворота на ул. Пушкинская) — ул. Пушкинская – финиш на набережной им. Ленина.

В связи с этим будет временно перекрыто или ограничено движение транспортных средств по маршруту проведения мероприятия и разработана схема организации дорожного движения на период закрытия улиц во время проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», — сообщили в администрации Ялты.

На финишно-стартовой зоне будет организована фан-зона, где запланирована развлекательная программа для детей и молодежи, мастер-классы, шоу-программа, спортивные активности. Желающим стать участниками забега необходимо пройти регистрацию на сайте.

По центру Ялты пробегут участники полумарафона «ЗаБег.рф»

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