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По числу заболевших коронавирусом Ялта обогнала Симферополь
Фото: минздрав

По числу заболевших коронавирусом Ялта обогнала Симферополь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:06 20.10.2021

За истекшие сутки в Крыму зарегистрировано 612 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших, 438 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 174 — выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора. Отмечается, что лидеры по числу заболевших – Ялта и Симферополь.

Случаи зарегистрированы:

  •  155 – Ялта,
  • 128 — Симферополь,
  • 50 – Керчь,
  • 41 — Алушта,
  • 30 — Бахчисарайский район,
  • 29 — Симферопольский район,
  • 23 – Феодосия,
  • 19 — Нижнегорский район,
  • 18 – Евпатория,
  • 17 — Судак,
  • 16 — Красногвардейский район,
  • 15 — Раздольненский район,
  • 14 — Сакский район,
  • 13 — Кировский район,
  • 11 — Советский район,
  • 10 — Джанкойский район,
  • 9 — Ленинский район,
  • 7 — Первомайский район,
  • 7 — Белогорский район.

Таким образом, на текущий период с начала пандемии в республике зарегистрировано 89 459 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Севастополе за весь период наблюдения зарегистрировано 35 406 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 299 случаев за последние сутки.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю рекомендует жителям и гостям полуострова, во избежание распространения новой коронавирусной инфекции соблюдать режим дистанцирования, максимально ограничить контакты, не посещать общественные места, без острой необходимости. При посещении магазинов, аптек, и других мест жизнеобеспечения, находясь на общественном транспорте — соблюдайте социальную дистанцию не менее 2 метров, обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки).

На территории Республики Крым и г. Севастополя продолжается вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день 1 компонентом вакцины в целом по Республике Крым и г. Севастополю охвачено более 657 тысяч человек, 2 компонентом — более 605 тысяч.

По числу заболевших коронавирусом Ялта обогнала Симферополь

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