По числу заболевших коронавирусом Ялта обогнала Симферополь

За истекшие сутки в Крыму зарегистрировано 612 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших, 438 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 174 — выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора. Отмечается, что лидеры по числу заболевших – Ялта и Симферополь.
Случаи зарегистрированы:
- 155 – Ялта,
- 128 — Симферополь,
- 50 – Керчь,
- 41 — Алушта,
- 30 — Бахчисарайский район,
- 29 — Симферопольский район,
- 23 – Феодосия,
- 19 — Нижнегорский район,
- 18 – Евпатория,
- 17 — Судак,
- 16 — Красногвардейский район,
- 15 — Раздольненский район,
- 14 — Сакский район,
- 13 — Кировский район,
- 11 — Советский район,
- 10 — Джанкойский район,
- 9 — Ленинский район,
- 7 — Первомайский район,
- 7 — Белогорский район.
Таким образом, на текущий период с начала пандемии в республике зарегистрировано 89 459 случаев новой коронавирусной инфекции.
В Севастополе за весь период наблюдения зарегистрировано 35 406 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 299 случаев за последние сутки.
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю рекомендует жителям и гостям полуострова, во избежание распространения новой коронавирусной инфекции соблюдать режим дистанцирования, максимально ограничить контакты, не посещать общественные места, без острой необходимости. При посещении магазинов, аптек, и других мест жизнеобеспечения, находясь на общественном транспорте — соблюдайте социальную дистанцию не менее 2 метров, обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки).
На территории Республики Крым и г. Севастополя продолжается вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день 1 компонентом вакцины в целом по Республике Крым и г. Севастополю охвачено более 657 тысяч человек, 2 компонентом — более 605 тысяч.
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