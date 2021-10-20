По числу заболевших коронавирусом Ялта обогнала Симферополь

За истекшие сутки в Крыму зарегистрировано 612 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших, 438 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 174 — выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора. Отмечается, что лидеры по числу заболевших – Ялта и Симферополь.

Случаи зарегистрированы:

155 – Ялта,

128 — Симферополь,

50 – Керчь,

41 — Алушта,

30 — Бахчисарайский район,

29 — Симферопольский район,

23 – Феодосия,

19 — Нижнегорский район,

18 – Евпатория,

17 — Судак,

16 — Красногвардейский район,

15 — Раздольненский район,

14 — Сакский район,

13 — Кировский район,

11 — Советский район,

10 — Джанкойский район,

9 — Ленинский район,

7 — Первомайский район,

7 — Белогорский район.

Таким образом, на текущий период с начала пандемии в республике зарегистрировано 89 459 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Севастополе за весь период наблюдения зарегистрировано 35 406 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 299 случаев за последние сутки.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю рекомендует жителям и гостям полуострова, во избежание распространения новой коронавирусной инфекции соблюдать режим дистанцирования, максимально ограничить контакты, не посещать общественные места, без острой необходимости. При посещении магазинов, аптек, и других мест жизнеобеспечения, находясь на общественном транспорте — соблюдайте социальную дистанцию не менее 2 метров, обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки).

На территории Республики Крым и г. Севастополя продолжается вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день 1 компонентом вакцины в целом по Республике Крым и г. Севастополю охвачено более 657 тысяч человек, 2 компонентом — более 605 тысяч.