По делу о браконьерстве на озере Донузлав вынесли обвинительный приговор

Сакский районный суд Республики Крым рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Первомайского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемый, действуя в составе группы лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по предварительному сговору, в июне 2025 года в акватории озера Донузлав (Чёрное море) осуществил незаконную добычу водных биологических ресурсов в местах нереста. В ходе противоправных действий с использованием специальных орудий добычи было изъято из естественной среды обитания более 9,6 тысяч экземпляров черноморской креветки, а также другие виды рыб, запрещённые для вылова, общей массой более 12 килограмм. Своими действиями осуждённый и его соучастник причинили ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации на общую сумму более 902 тысяч рублей, что квалифицируется как особо крупный размер. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, осознал противоправность своих действий и раскаялся в содеянном. Судом учтены в качестве смягчающих обстоятельств наличие у осужденного малолетних детей, состояние здоровья, положительные характеристики и активная общественная деятельность. Вместе с тем, суд отметил, что преступление было совершено с использованием служебного положения, поскольку осужденный имел свободный доступ на территорию портового терминала в районе места преступления в силу своей работы, — отмечают в пресс-службе суда.

Рассмотрев все материалы дела, заслушав стороны обвинения и защиты, суд вынес обвинительный приговор. Осуждённому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Дополнительно суд лишил его права занимать должности в портовом предприятии на тот же срок.

Гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного государству, удовлетворён в полном объёме. С осуждённого в пользу Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству взыскано 902 698 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

источник: пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым

