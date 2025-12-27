По дорогам Симферополя разъезжают новогодние троллейбусы

На улицы Симферополя в пятницу вышли традиционные новогодние троллейбусы, украшенные тематическим декором. Они будут радовать жителей и гостей города до окончания рождественских праздников, сообщает администрация крымской столицы.

Новогодние троллейбусы будут курсировать по городским маршрутам № 5, № 7 и № 10. Запуск тематического транспорта, посвященного новогодним праздникам, уже стал доброй традицией для Симферополя, — говорится в сообщении.

Пассажиров ждут приятные сюрпризы — в пути можно будет получить небольшие сувениры и зарядиться праздничным настроением, отметили власти.

Ранее администрация Симферополя сообщила, что в новогоднюю ночь общественный транспорт города будет работать в режиме выходных и праздничных дней, то есть максимально до 23:00.

источник: РИА Новости Крым