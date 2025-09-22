Прямо сейчас:
Украина ударила по Форосу: есть пострадавшие и погибшие. Действует горячая линия
По факту атаки украинских боевиков на Форос возбудили уголовное дело о теракте

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:49 22.09.2025

Главным следственным управлением СК России по факту атаки украинских вооруженных формирований на населенный пункт в Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По данным следствия, 21 сентября 2025 года украинские националисты атаковали при помощи беспилотных летательных аппаратов поселок городского типа Форос в Республике Крым. В результате преступления 3 мирных жителя погибли, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия с целью изъятия фрагментов БПЛА для дальнейшего назначения по ним экспертиз, а также установления материального ущерба. Допрашиваются очевидцы произошедшего.

Устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие преступный приказ об атаке гражданских объектов на российской территории.

источник: официальный представитель СК России Светлана Петренко

