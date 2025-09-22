По факту атаки украинских боевиков на Форос возбудили уголовное дело о теракте

Главным следственным управлением СК России по факту атаки украинских вооруженных формирований на населенный пункт в Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
По данным следствия, 21 сентября 2025 года украинские националисты атаковали при помощи беспилотных летательных аппаратов поселок городского типа Форос в Республике Крым. В результате преступления 3 мирных жителя погибли, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.
Следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия с целью изъятия фрагментов БПЛА для дальнейшего назначения по ним экспертиз, а также установления материального ущерба. Допрашиваются очевидцы произошедшего.
Устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие преступный приказ об атаке гражданских объектов на российской территории.
источник: официальный представитель СК России Светлана Петренко
