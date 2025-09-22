По факту атаки украинских боевиков на Форос возбудили уголовное дело о теракте

По данным следствия, 21 сентября 2025 года украинские националисты атаковали при помощи беспилотных летательных аппаратов поселок городского типа Форос в Республике Крым. В результате преступления 3 мирных жителя погибли, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия с целью изъятия фрагментов БПЛА для дальнейшего назначения по ним экспертиз, а также установления материального ущерба. Допрашиваются очевидцы произошедшего.

Устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие преступный приказ об атаке гражданских объектов на российской территории.

источник: официальный представитель СК России Светлана Петренко