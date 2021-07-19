По факту ДТП на трассе «Севастополь – Ялта», в котором погибло 5 человек, возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе «Севастополь – Ялта», в результате которого погибло 5 человек, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщает Следственный комитет.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Балаклавском районе города Севастополя, в результате которого погибло пять человек, среди которых несовершеннолетний (ч.5 ст. 264 УК РФ), — говорится в сообщении.

Следователи установили, что в период с 17:40 до 18:00 19 июля водитель грузовика «Мердесес Актрос», 82 года рождения, следуя по автодороге «Севастополь – Ялта» со стороны Ялты, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимися в попутном направлении «Дэу Нексия», «Мерседес Спринтер». Выехав на встречную полосу, водитель большегруза врезался в автомобили «Рено», «Хендай» и «Ниссан». В результате автокатастрофы погибли водитель грузовика и четыре пассажира «Рено» — водитель, его супруга, их дети — 18-летняя дочь и 15-летний сын. Пострадавшие пассажиры «Хендай» доставлены в больницу с различными травмами, их состояние стабильное, угроза жизни отсутствует.

На месте происшествия в настоящее время работает группа из опытных следователей и следователей-криминалистов во главе с и.о. руководителя Главного следственного управления Василием Цаплиным. Проводится осмотр места происшествия, личности погибших установлены. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз для установления детальных обстоятельств трагедии и событий, им предшествующих, — уточнили в Следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.