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По факту ДТП под Севастополем, в котором погибли пять девушек, возбуждено уголовное дело
фото: пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю 

По факту ДТП под Севастополем, в котором погибли пять девушек, возбуждено уголовное дело

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 15:12 11.07.2025

Следователи Севастопольского межрайонного следственного отела работают на месте дорожно-транспортного происшествия в районе села Верхнесадовое с целью установления причин и обстоятельств трагедии, которая унесла жизни пятерых девушек, среди которых – несовершеннолетняя.

Предварительно установлено, что сегодня днем на автодороге «Симферополь-Бахчисарай-Севастополь» при выезде из села Верхнесадового 18-летняя девушка, находившаяся за рулем легкового автомобиля ВАЗ, не уступила дорогу микроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter под управлением 45-летнего водителя. В результате столкновения на месте трагедии скончались четыре девушки-пассажира легковушки в возрасте от 17 до 19 лет. 18-летняя водитель ВАЗ была госпитализирована в больницу, где скончалась. Водителю микроавтобуса медицинская помощь была оказана на месте.

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В связи широким общественным резонансом и большим количеством потерпевших, среди которых – несовершеннолетняя, руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев поручил возбудить уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации  — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», провести комплекс следственных действий с назначением всех необходимых экспертиз.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю 

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