По факту гибели четырехлетнего ребенка в Крыму Следком проводит проверку

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту смерти четырехлетнего ребенка.

14 апреля текущего года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в медицинском учреждении скончалась четырехлетняя девочка, доставленная с травмой головы из дома, расположенного в поселке городского типа Черноморское. На место происшествия незамедлительно выехала следственно оперативная группа в составе руководителя и следователей Раздольненского межрайонного следственного отдела, сотрудников полиции. Установлено, что в день трагедии отец девочки отправился в магазин, оставив дочку под присмотром прабабушки, которая самостоятельно не может передвигаться. Мама девочки в это время находилась на работе. В его отсутствие на ребенка упала тумба с телевизором. С тяжелой травмой головы ребенок был доставлен в больницу, где скончался в отделении реанимации, — сообщили в Следственном комитете.

В рамках процессуальной проверки организованы все необходимые действия, направленные на установление обстоятельств произошедшей трагедии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следователи обращаются к родителям с настоятельной просьбой: не оставляйте своих детей без личного присмотра. Не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком на пожилых людей или подростков.

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