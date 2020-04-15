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По факту гибели четырехлетнего ребенка в Крыму Следком проводит проверку
Фото: Следком

По факту гибели четырехлетнего ребенка в Крыму Следком проводит проверку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:52 15.04.2020

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту смерти четырехлетнего ребенка.

14 апреля текущего года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в медицинском учреждении скончалась четырехлетняя девочка, доставленная с травмой головы из дома, расположенного в поселке городского типа Черноморское. На место происшествия незамедлительно выехала следственно оперативная группа в составе руководителя и следователей Раздольненского межрайонного следственного отдела, сотрудников полиции.

Установлено, что в день трагедии отец девочки отправился в магазин, оставив дочку под присмотром прабабушки, которая самостоятельно не может передвигаться. Мама девочки в это время находилась на работе. В его отсутствие на ребенка упала тумба с телевизором. С тяжелой травмой головы ребенок был доставлен в больницу, где скончался в отделении реанимации, — сообщили в Следственном комитете.

В рамках процессуальной проверки организованы все необходимые действия, направленные на установление обстоятельств произошедшей трагедии.   В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следователи обращаются к родителям с настоятельной просьбой: не оставляйте своих детей без личного присмотра. Не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком на пожилых людей или подростков.

Телефонная линия органов Следственного комитета России «Ребёнок в опасности» 123 (круглосуточно).

По факту гибели четырехлетнего ребенка в Крыму Следком проводит проверку

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