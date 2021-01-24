По факту гибели подростка на территории недостроя в севастопольском селе Орловка возбуждено уголовное дело

По информации Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть несовершеннолетнего (ч.2 ст. 293 УК РФ). Об этой трагедии — ЗДЕСЬ.

Днем 24 января 2021 года в оперативные службы поступило сообщение об обрушении бетонной плиты на заброшенном недострое в поселке Орловка Нахимовского района Севастополя. В результате происшествия двое школьников получили травмы, с которыми госпитализированы в медучреждение, где им оказывается вся необходимая помощь, один мальчик в возрасте 15 лет скончался на месте происшествия, — сообщили в Следкоме.

В настоящее время на месте работают руководство и следователи Нахимовского следственного отдела и следователи-криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из оперативных служб. Руководитель Главного следственного управления Следственного комитетат РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев дал поручение установить все обстоятельства произошедшей трагедии, причины и условия ей способствовавшие, учреждение, в чьем ведении находится данный объект и должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на вверенной территории.

Фото: Следком.