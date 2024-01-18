По факту подтопления домов в ТСН «Сахарная Головка» проводится прокурорская проверка

О ночном происшествии — подтоплении домов в севастопольском ТСН «Сахарная Головка» мы сообщали накануне. Сегодня стало известно, что на месте происшествия побывал прокурор Балаклавского района Севастополя Александр Толстых. Проводится прокурорская проверка.

Предварительно установлено, что подтопление произошло в результате повышения уровня реки Черной, причины которого устанавливаются. В садовом товариществе насчитывается 40 земельных участков, более половины из которых затронуты паводком. Двум гражданам понадобилась помощь спасательных служб для выхода с территории подтопленных домовладений. Всего в товариществе постоянно проживают 11 семей. В настоящее время компетентными органами и службами принимаются меры, направленные на ликвидацию паводка. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, проживающих в данном садовом товариществе, – сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.