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По факту подтопления домов в ТСН «Сахарная Головка» проводится прокурорская проверка
Фото: Спасательная служба Севастополя

По факту подтопления домов в ТСН «Сахарная Головка» проводится прокурорская проверка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:56 18.01.2024

О ночном происшествии — подтоплении домов в севастопольском ТСН «Сахарная Головка» мы сообщали накануне. Сегодня стало известно, что на месте происшествия побывал прокурор Балаклавского района Севастополя Александр Толстых. Проводится прокурорская проверка.

Предварительно установлено, что подтопление произошло в результате  повышения уровня реки Черной, причины которого устанавливаются. В садовом товариществе насчитывается 40 земельных участков, более половины из которых затронуты паводком. Двум гражданам понадобилась помощь спасательных служб для выхода с территории подтопленных домовладений. Всего в товариществе постоянно проживают 11 семей.

В настоящее время компетентными органами и службами принимаются меры, направленные на ликвидацию паводка. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, проживающих в данном садовом товариществе, – сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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