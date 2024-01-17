Под Севастополем подтопило частные дома. Ночью из зоны бедствия эвакуировали людей

Сегодня ночью (в 00:13) на пульт оперативного дежурного ГКУ «Спасательная служба Севастополя» поступило сообщение о подтоплении частных домовладений, затоплены участки и дома в районе ТСН «Сахарная Головка».

К месту происшествия выехала дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Север». Спасатели эвакуировали двух пострадавших в безопасное место. Работы были завершены в 03:35, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

От ГКУ «Спасательная служба Севастополя» было задействовано 3 человека личного состава и 1 единица техники.