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По графику: в Ботаническом саду КФУ зацвела магнолия

По графику: в Ботаническом саду КФУ зацвела магнолия

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:15 08.04.2022

В Ботаническом саду им. Н.В. Багрова Крымского федерального университета зацвела магнолия.

Магнолия цветёт преимущественно в апреле, то есть сейчас всё по графику идёт. Сколько ещё будет цвести – зависит от погодных условий: если становится жарко, то отцветают быстро, если держится прохладная погода, но без заморозков, то могут цвести пару недель, — цитирует пресс-служба младшего научного сотрудника бостада Елену Кравчук.

По графику: в Ботаническом саду КФУ зацвела магнолия По графику: в Ботаническом саду КФУ зацвела магнолия По графику: в Ботаническом саду КФУ зацвела магнолия

В ботсаду КФУ растут  восемь деревьев трёх видов: магнолия Суланжа, магнолия Лебнера и магнолия лилиецветная. Редким экзотическим деревьям уже около восьми лет – они были посажены в 2014-2015 годах.

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Также в ботаническом саду уже расцветают сливы и зелёный «Лабиринт». Скоро распустятся тюльпаны.

фото: пресс-служба КФУ


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