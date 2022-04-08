По графику: в Ботаническом саду КФУ зацвела магнолия

В Ботаническом саду им. Н.В. Багрова Крымского федерального университета зацвела магнолия.

Магнолия цветёт преимущественно в апреле, то есть сейчас всё по графику идёт. Сколько ещё будет цвести – зависит от погодных условий: если становится жарко, то отцветают быстро, если держится прохладная погода, но без заморозков, то могут цвести пару недель, — цитирует пресс-служба младшего научного сотрудника бостада Елену Кравчук.

В ботсаду КФУ растут восемь деревьев трёх видов: магнолия Суланжа, магнолия Лебнера и магнолия лилиецветная. Редким экзотическим деревьям уже около восьми лет – они были посажены в 2014-2015 годах.

Также в ботаническом саду уже расцветают сливы и зелёный «Лабиринт». Скоро распустятся тюльпаны.

фото: пресс-служба КФУ

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