По итогам-2024 доходы крымского бюджета превысили расходную часть на 1,9 млрд рублей

По итогам минувшего года доходы консолидированного бюджета Крыма превысили расходную часть на 1,9 млрд рублей. Более того, собственные доходы республики выросли на 28,6%, или почти на 29,5 млрд рублей, составив 132,3 млрд рублей. Это самый высокий финансовый показатель с 2014 года, когда собственная доходная база составляла всего 11,8 млрд рублей. Прирост был осуществлен благодаря cлаженой работе крымского правительства, в том числе четко выработанному плану мероприятий Программы оздоровления государственных финансов Крыма, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Вице-премьер рассказала, что за 2024 год доходы консолидированного бюджета Республики Крым составили 305,9 млрд руб., превысив годовые назначения на 2,2%, расходы – 304 млрд руб. с исполнением годовых назначений на 96,6%.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов республики занял НДФЛ, поступления которого составили 47,2 млрд руб., или более трети (35,7%) объема собственных доходов. Годовые назначения по налогу перевыполнены на 4,4%, по сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 8,9 млрд руб., или на 23,3%.

Также перевыполнены поступления, как по году, так и по сравнению с показателем-2023 практически по всем налоговым и неналоговым платежам. В том числе: по налогу на прибыль (поступило более 21,1 млрд руб.) на 3,6%, или на 734,5 млн руб., и на 46,3%, или на 6,7 млрд руб. соответственно; по акцизам (поступило более 14,4 млрд руб.) – на 2,8%, или 392,8 млн руб., и на 7,5%, или на более чем на 1 млрд руб.; по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (поступило более 10,5 млрд руб.) – на 4,4%, или на 442,8 млн руб., и на 34,7%, или на 2,7 млрд руб.; по земельному налогу (поступило более 1,2 млрд руб.) — на 12%, или на 133,6 млн руб., и почти на 39%, или на 349,5 млн руб.; доходов от продажи материальных и нематериальных активов (поступило более 7,8 млрд руб.) – на 19,7%, или на 1,3 млрд руб., и в 1,3 раза, или на 1,6 млрд руб.; по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (поступило 802,6 млн руб.) – рост к 2023 году в 2,7 раза; по налогу на профессиональный доход (поступило – 555,6 млн руб.) – темп роста к показателю-2023 – 150,7%; по налогу на имущество физлиц (поступило 820,6 млн руб.) – по сравнению с 2023 годом поступления выросли на треть, или на 205 млн руб.

Относительно бюджетных расходов за отчетный период руководитель главного финансового ведомства республики доложила, что в процентном соотношении расходы осуществлены за счет средств: республиканских – 46,2% (140,5 млрд руб.), федеральных – 28,8% (87,6 млрд руб.), внебюджетных – 13,5% (41,1 млрд руб.), муниципальных – 9,6% (29,1 млрд руб.), бюджета г. Москвы – 1,7% (5,2 млрд руб.), инфраструктурных кредитов – 0,2% (512 млн руб.).

Большая часть расходов, а это 161,4 млрд руб. (около 53% общей суммы исполнения, 99,7% годовых назначений) направлена на финансирование отраслей социально-культурной сферы (социальная политика, образование, культура и кинематография, физическая культура и СМИ). По сравнению с показателем-2023 расходы на эти цели выросли на 4,1 млрд руб.

Также значительная часть расходов направлена на национальную экономику республики (развитие отраслей) – 96,2 млрд руб. (31,6% общего объема расходов, 99,9% годовых назначений), жилищно-коммунальное хозяйство – 31,6 млрд руб. (10,4%, 99,3% соответственно) и реализацию общегосударственных вопросов –11,7 млрд руб. (3,8%, 99,8%, с ростом на 26,2%, или на 2,4 млрд руб. к показателю-2023).

Местные бюджеты регионов за отчетный год получили более 51,1 млрд руб. (99,9% годовых назначений) межбюджетных трансфертов из бюджета республики, что составило 16,8% общего объема исполнения консолидированного бюджета Республики Крым, с ростом к 2023 году на 7,3 млрд руб., или на 16,8%.

Рост доходов в 2024 году позволил не только решать задачи, поставленные крымским правительством, но и завершить финансовый год с полным сокращением бюджетного дефицита, который сначала в консолидированном бюджете республики на 2024 год планировался в размере 13,5 млрд рублей, а по итогу не только сократился, но и образовался профицит в 1,9 млрд рублей. Благодаря этому сохранены бюджетные остатки на начало текущего года, которые, в свою очередь, позволят обеспечить финансирование дополнительных расходов в 2025 году», — подытожила Ирина Кивико.

По информации пресс-службы Министерства финансов РК