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По итогам 8 месяцев 2024 года индекс промышленного производства в Крыму составил свыше 100 %
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

По итогам 8 месяцев 2024 года индекс промышленного производства в Крыму составил свыше 100 %

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:06 09.10.2024

В Республике Крым продолжает активно развиваться отрасль промышленности, в том числе открываются новые производства, создаются индустриальные парки, улучшаются условия труда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Так, индекс промышленного производства по итогам восьми месяцев 2024 года уже составил свыше 100 %. При этом положительная динамика наблюдается в химической промышленности, машиностроении, производстве строительных материалов, резиновых и пластмассовых изделий. К примеру, на АО «Бахчисарайский цементный завод» произведено 57 тыс. тонн цемента, что обеспечило 50 % потребности республики, это рекордные показатели.

По словам Сергея Аксёнова, особое внимание уделяется вопросу реализации промышленных инфраструктурных проектов, прежде всего, индустриальных парков. В настоящее время завершаются работы по вводу в эксплуатацию индустриального парка «Феодосия».

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Кроме того, быстро развивается промышленный туризм. Самыми активными участниками этого направления являются производители парфюмерных и косметических средств.

Сообщается также, что в мае этого года заложено строительство первого в Крыму завода по производству минеральной ваты, на котором планируется ежегодно выпускать более 30 тыс. тонн продукции.

Сергей Аксёнов добавил, что большой вклад в отрасль вносит НКО «Крымский региональный фонд развития промышленности», который предоставляет льготные займы с низкой процентной ставкой.

Предстоит выполнить еще много задач по формированию объектов промышленной инфраструктуры, модернизации действующих производств и созданию новых, а также налаживанию кооперационных связей. Настойчиво движемся к поставленным целям, – подытожил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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