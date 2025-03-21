По итогам первых двух месяцев года доходы крымского бюджета превысили расходную часть на 3 млрд рублей

Большая часть расходов, а это 17,6 млрд руб., или около 63% общей суммы исполнения направлена на финансирование отраслей социально-культурной сферы (образование, социальная политика, здравоохранение, культура и кинематография, физическая культура и СМИ).

Также значительная часть расходов направлена на национальную экономику республики (развитие отраслей) – 7,4 млрд руб., или 26,6% общего объема расходов, реализацию общегосударственных вопросов – 1,5 млрд руб., или 5,3% общего объема расходов (на 11,2%, или на 148,1 млн руб. больше показателя-2024), жилищно-коммунальное хозяйство – 1,2 млрд руб., или 4,1% общего объема расходов).

Местные бюджеты регионов за отчетный год получили 6,2 млрд руб. межбюджетных трансфертов из бюджета республики, что составило более 22% общего объема исполнения консолидированного бюджета республики, с ростом к показателю минувшего года на 554,3 млн руб., или почти на 10%.

Подробно с аналитикой за январь 2025 года можно ознакомиться в слайдах ниже.

источник: пресс-служба Министерства финансов РК