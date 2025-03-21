По итогам первых двух месяцев года доходы крымского бюджета превысили расходную часть на 3 млрд рублей

По итогам первых двух месяцев года доходы крымского бюджета превысили расходную часть на 3 млрд руб. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.
За два первых месяца текущего года консолидированный бюджет республики исполнен с профицитом в 3 млрд рублей при доходах в 30,9 млрд рублей и расходах в 27,9 млрд рублей. Из общей суммы доходов налоговые и неналоговые поступления составили 16,9 млрд рублей, или 13,3% годовых назначений, превысив назначения на январь-февраль более чем на 19%, а показатель-2024 – почти на 16%, или на 2,3 млрд рублей, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Вице-премьер рассказала, что наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов республики занял НДФЛ, поступления которого составили 5,6 млрд руб., или треть общего объема собственных доходов. Плановые назначения на январь-февраль перевыполнены на 13,2%, годовые назначения выполнены на 11,1%. По сравнению с прошлогодним показателем поступления увеличились на 591,3 млн руб., или почти на 12%, что обусловлено выплатой дивидендов, увеличением МРОТ, а также в связи с предоставлением уточненных уведомлений.
Также по сравнению с показателем-2024 наблюдается рост поступлений по налогу на прибыль: на 244,5 млн руб., или на 11,1% (поступило 2,5 млрд руб., или 14,5% общего объема собственных доходов, кассовые назначения на период перевыполнены на 3,3%); налогу, взимаемому в связи с применением УСН: на 51,8 млн руб., или в 5,7 раза (поступило 62,8 млн руб. с превышением кассовых назначений на период на 20%); налогу на профессиональный доход: на 22,2 млн руб., или на 27,1% (104 млн руб., на 9,7% соответственно); налогу на имущество физических лиц: на 4,3 млн руб., или на 19,2% (27 млн руб., на 27,4%); земельному налогу: на 46,1 млн руб., или на треть (180 млн руб., или в 2 раза); доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности: на 1,6 млрд руб., или в 2,2 раза (почти 3 млрд руб., на 10%); доходов от продажи материальных и нематериальных активов: на 696,8 млн руб., или на 71,6% (1,7 млрд руб., на 82,1%).
Относительно исполнения расходной части бюджета главный финансист Крыма рассказала, что в процентном соотношении расходы за отчетный период осуществлены за счет средств: 68,5% – республиканских (19,1 млрд руб.), 17,2% – федеральных (4,8 млрд руб.), 13,6% – муниципальных (3,8 млрд руб.), 0,7% – бюджета города Москвы (0,2 млрд руб.).
Большая часть расходов, а это 17,6 млрд руб., или около 63% общей суммы исполнения направлена на финансирование отраслей социально-культурной сферы (образование, социальная политика, здравоохранение, культура и кинематография, физическая культура и СМИ).
Также значительная часть расходов направлена на национальную экономику республики (развитие отраслей) – 7,4 млрд руб., или 26,6% общего объема расходов, реализацию общегосударственных вопросов – 1,5 млрд руб., или 5,3% общего объема расходов (на 11,2%, или на 148,1 млн руб. больше показателя-2024), жилищно-коммунальное хозяйство – 1,2 млрд руб., или 4,1% общего объема расходов).
Местные бюджеты регионов за отчетный год получили 6,2 млрд руб. межбюджетных трансфертов из бюджета республики, что составило более 22% общего объема исполнения консолидированного бюджета республики, с ростом к показателю минувшего года на 554,3 млн руб., или почти на 10%.
Подробно с аналитикой за январь 2025 года можно ознакомиться в слайдах ниже.
источник: пресс-служба Министерства финансов РК
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