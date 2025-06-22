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По итогам ПМЭФ-2025 Крым заключил меморандумы и соглашения на общую сумму свыше 67,9 млрд рублей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

По итогам ПМЭФ-2025 Крым заключил меморандумы и соглашения на общую сумму свыше 67,9 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:22 22.06.2025

По итогам работы крымской делегации на Петербургском международном экономическом форуме 2025 со стороны Республики Крым были подписаны 2 соглашения о реализации инвестиционных проектов и 6 меморандумов о взаимодействии в сфере реализации инвестпроектов на общую сумму 67,94 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

По итогам трёх дней работы со стороны Крыма было подписано восемь меморандумов и соглашений о реализации на территории республики ряда инвестиционных проектов. Безусловно, одними из важнейших для нас остаются проекты по созданию животноводческих ферм на территории Первомайского и Раздольненского районов, что в будущем позволит увеличить поголовье дойного стада и решить вопрос обеспеченности региона молочной продукцией, — напомнила Ирина Кивико.

Как уточнила вице-премьер, в рамках ещё двух инвестиционных проектов в сфере туризма на территории пгт Новофёдоровка в Сакском районе планируется создание апарт-отеля, а в городе Саки – строительство крупного гостинично-оздоровительного комплекса. Общий объём заявленных инвестиций по двум проектам составил более 20 млрд рублей.

Один из крупнейших проектов по созданию многофункционального инновационного кластера в Ялте, который предполагает масштабную реконструкцию Ялтинской киностудии, с объёмом заявленных инвестиций свыше 25 млрд рублей со стороны республики подписал Глава Крыма Сергей Аксёнов. Проект предполагает обустройство общественного пространства с арт-инсталляциями, фонтанами, аллеями и выставочными площадками, — рассказала Ирина Кивико.

Также в рамках ПМЭФ-2025 Агентство стратегических инициатив представило рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, по результатам которого Республика Крым заняла 7 место. В текущем году методология охватывает все стороны ведения бизнеса, которые прямо или косвенно зависят от качества работы региональных инвестиционных команд. Количество показателей выросло с 70 до 110.

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источник: фото пресс-служба Правительства РК

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