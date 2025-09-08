По итогам СВО будет решен вопрос о ремонте Северо-Крымского канала — Владимир Константинов

Будущее Северо-Крымского канала непосредственно важно для нас. Исходя из понимания, будет он (доступен для пользования регионами РФ) или не будет, вместе с коллегами из Херсонской области мы можем выработать совместную стратегию. Для нас, например, очень важно восстановление мощностей по производству риса, которые традиционно были характерны для северного Крыма, и давали рост очень серьезный экономике. В том числе важна и вода для промышленных целей: у нас завод титана, завод брома, завод содовый. Северо-Крымский канал сохранен на всей протяженности, но, конечно, требует ремонта. Восстанавливать ли Северо-Крымский канал в полном объеме или заменить трубой крупного диаметра, я думаю, это вопрос стратегии, который будет разработан позже, — сказал он.