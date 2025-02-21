По итогам января доходы крымского бюджета превысили расходную часть на 2,8 млрд рублей

Вице-премьер рассказала, что наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов республики занял НДФЛ, поступления которого составили 1,8 млрд руб., или 21,4% объема собственных доходов. Плановые назначения на январь перевыполнены на 15,6%, годовые назначения выполнены на 3,5%. По сравнению с прошлогодним показателем поступления увеличились на 395,1 млн руб., или на 29,1%.

В том числе по сравнению с показателем-2024 перевыполнены поступления по: налогу на прибыль — на 187,6 млн руб., или на 15,8% (план на январь выполнен на 100%); налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – в 10 раз, или на 28,9 млн руб. (план на январь перевыполнен в 7,8 раза); единому сельскохозяйственному налогу – на 1,1 млн руб. (в 2,1 раза соответственно); налогу на профессиональный доход – на 24,1% (на 22%); налогу на имущество – на 41,7%, или на 5,1 млн руб. (на 41,8%); земельному налогу – на 56,3%, или на 5,2 млн руб. (на 53%); налог на добычу полезных ископаемых – на 4,7 млн руб., или на 33,8% (на 27,8%); доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – на 1,3 млрд руб., или в 2,8 раза (на 5,5%); доходы от продажи материальных и нематериальных активов – на 333,7 млн руб., или на 47,4% (более чем в 6 раз).

Относительно исполнения расходной части бюджета главный финансист Крыма рассказала, что в процентном соотношении расходы за январь осуществлены за счет средств: 74% – республиканских (7,7 млрд руб.), 12,8% – муниципальных (1,3 млрд руб.), 11,4% – федеральных (1,1 млрд руб.), 0,1% – бюджета города Москвы (7,3 млн руб.);

Большая часть расходов, а это 7,6 млрд руб. (около 75% общей суммы исполнения, 5,9% годовых назначений) направлена на финансирование отраслей социально-культурной сферы (социальная политика, образование, культура и кинематография, физическая культура и СМИ). По сравнению с показателем-2024 расходы на эти цели выросли почти на треть, или на 3,2 млрд руб.

Также значительная часть расходов направлена на национальную экономику республики (развитие отраслей) – 1,6 млрд руб. (15,5% общего объема расходов, в 2,1 раза, или на 817,4 млн руб. больше, чем в прошлом году), реализацию общегосударственных вопросов – 606,5 млн руб. (6%, на 14,7%, или почти на 78 млн руб. соответственно), жилищно-коммунальное хозяйство – 240,3 млн руб. (2,4%).

Местные бюджеты регионов за отчетный год получили более 2,7 млрд руб. (почти 5% годовых назначений) межбюджетных трансфертов из бюджета республики, что составило 27% общего объема исполнения консолидированного бюджета республики, с ростом к показателю минувшего года на 245,4 млн руб., или почти на 10%.

источник: пресс-служба Министерства финансов РК