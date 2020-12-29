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По календарю в Крыму зима, конечно, но... +16° днём
фото: фото: Free-Photos (pixabay.com)

По календарю в Крыму зима, конечно, но… +16° днём

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:11 29.12.2020

В последние дни уходящего года — 30 и 31 декабря — в Крыму сохранится теплая и сухая погода.

Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, на южном побережье до +10°; днем +11…+16°, в северных районах и в горах +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

По календарю в Крыму зима, конечно, но... +16° днём

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