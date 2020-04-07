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По Крымскому мосту не смогли проехать 33 транспортных средства. Российская полемика о «внутренних границах»

По Крымскому мосту не смогли проехать 33 транспортных средства. Российская полемика о «внутренних границах»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:25 07.04.2020

Накануне Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал снять ограничения на передвижение между регионами. «За всех» ответил Глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в республике никогда не закрывали границы для транзитного и грузового транспорта, но въезд для жителей других регионов в Чечню будет закрыт. Отметим, что, примерно, такая же ситуация и на въезде в Крым. По Крымскому мосту могут проехать только грузовые машины с товарами и при наличии необходимых накладных и справок, легковые – с подтвержденными регистрацией на полуострове или правом собственности на недвижимость. Изменится ли что-то в условиях новой «российской полемики»? Федеральных запретов нет, а вот предпринимать целесообразные меры безопасности Президент поручил именно глава регионов.

За минувшие сутки по Крымскому мосту не смогли проехать 33 автомобиля. Из них 15 — на въезд и 18 – на выезд. Об этом сегодня сообщил зам. начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

За сутки Керченский мост пересекло на прибытие 1 317 транспортных средств, из них 15 транспортных средств мы не пустили. Убыло 1 334 транспортных средства, 18 (транспортных средств) мы на убытие также завернули. Потому что причины выезда не было. Для того чтобы коллегам нашим с другой стороны моста не было лишней работы, – рассказал Смаглин.

По Крымскому мосту не смогли проехать 33 транспортных средства. Российская полемика о «внутренних границах»

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