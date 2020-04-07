По Крымскому мосту не смогли проехать 33 транспортных средства. Российская полемика о «внутренних границах»

Накануне Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал снять ограничения на передвижение между регионами. «За всех» ответил Глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в республике никогда не закрывали границы для транзитного и грузового транспорта, но въезд для жителей других регионов в Чечню будет закрыт. Отметим, что, примерно, такая же ситуация и на въезде в Крым. По Крымскому мосту могут проехать только грузовые машины с товарами и при наличии необходимых накладных и справок, легковые – с подтвержденными регистрацией на полуострове или правом собственности на недвижимость. Изменится ли что-то в условиях новой «российской полемики»? Федеральных запретов нет, а вот предпринимать целесообразные меры безопасности Президент поручил именно глава регионов.

За минувшие сутки по Крымскому мосту не смогли проехать 33 автомобиля. Из них 15 — на въезд и 18 – на выезд. Об этом сегодня сообщил зам. начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.