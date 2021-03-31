По Крымскому мосту проехал миллионный железнодорожный пассажир

С начала курсирования поездов дальнего следования «Таврия» по Крымскому мосту проследовал миллионный пассажир. Об этом сообщает оператор железнодорожных пассажироперевозок в Крым – компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

Юбилейным стал пассажир, прибывший 31 марта в Симферополь на поезде №95 «Астрахань – Симферополь». Это – женщина, она приехала в Крым вместе с мужем и ребенком на отдых.

Миллионный пассажир получила в подарок от компании памятный сертификат с правом однократного бесплатного проезда на любом поезде «Таврия».

Поездами, следующими в Крым перевезено 1 450 000 пассажиров, из них не менее 70% пассажиров проследовало на полуостров. По Крымскому мосту вдоль его знаменитых арок прошло более 3 500 поездов дальнего следования «Таврия», — отметили в ГСЭ.

Поезда «Таврия» связывают Крымский полуостров с более чем тридцатью крупными населенными пунктами в Уральском и Северо-Западном регионах, центральной и южной части России региона. Из Симферополя поезда курсируют в Москву, Смоленск, Астрахань, Омск, Пермь, Кисловодск. Из Севастополя и Евпатории — в Москву и Санкт-Петербург/Псков.

В конце мая 2021 года компания перевозчик откроет новый маршрут: «Мурманск – Симферополь». Поезда в этом направлении будут курсировать раз в 9 дней и следовать через Кандалакшу, Обозерск, Вологду, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ртищево, Поворино, Ростов.

Также будет запущен поезд «Москва – Феодосия». Периодичность курсирования составит 2-3 раза в неделю. Маршрут поезда будет пролегать через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону и Владиславовку.