По Крымскому мосту с момента запуска проехали 10 миллионов автомобилей

Десять миллионов автомобилей, в том числе 130 тысяч автобусов и 1,3 миллиона грузовиков, проехали по Крымскому мосту с момента запуска автомобильного движения в мае 2018 года. Транспортный поток в Республику Крым превысил Краснодарское направление на 9% и составил более 5 млн транспортных средств.

Летом среднесуточная интенсивность движения выросла в 2 раза по сравнению с весенним трафиком – до 21 тысячи автомобилей. Почти 280 тысяч транспортных средств пересекли Керченский пролив в июне. В первый месяц лета поток автотранспорта на Крымский полуостров превысил таманское направление на 18%. С начала июля по мосту на полуостров проехало свыше 150 тысяч автомобилей, в сторону материка – более 100 тысяч. В целом за 45 дней лета Крымский мост пересекло 550 тысяч машин, а с начала текущего года транспортным переходом через Керченский пролив воспользовались более 1,5 млн автомобилей. Максимальный суточный трафик был зафиксирован 12 июля: почти 25 тысяч автомобилей за 24 часа в оба направления, — отмечают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

В период летних отпусков транспортный поток на Крымском мосту увеличивается. Полагаясь на опыт прошлых лет, наиболее высокая интенсивность движения приходится на последний месяц лета. В 2018 и 2019 годах рекордное количество автомобилей в обе стороны зафиксировано 12 августа: 33 тысяч и 36 тысяч транспортных средств за сутки соответственно.

Эксплуатация автодорожной части, отмечают специалисты, осуществляется в штатном режиме. За бесперебойное функционирование трассы отвечают более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники.

Работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий. Параллельно ведется технический надзор за состоянием опор и пролетных строений с помощью специализированных приборов и датчиков. Вся оперативная информация о ходе эксплуатации транспортного перехода поступает в Центр управления производством, расположенный на таманском берегу, — подчёркивают в ведомстве.

фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань»