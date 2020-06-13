По одному в номере или все-таки вместе? Как в отелях и санаториях будут заселять туристов

Принимать гостей в отелях и санаториях можно только с учетом (и неукоснительным соблюдением) рекомендаций Роспотребнадзора. Одно из них – достаточно «драконовское»: заселять постояльцев нужно только по одному в номере, кроме членов семей. Если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, гостинице придется давать объяснения. А как же быть с людьми, проживающими в гражданском блраке? Как и в случае с припиской, штамм о браке в паспорте тоже становится обязательным…

Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы, — поясняет Роспотребнадзор.

«Российская газета» пишет: отельеры найдут выход из ситуации. Уже нашли!

Может заехать пара, не обязательно муж и жена, а, например, жених и невеста, естественно они также должны быть в одном номере. Также вместе могут проживать друзья, которые постоянно общаются и вместе летели. Они же и питаться будут за одним столом, — рассказал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

«Лазейка» есть. В рекомендациях есть пункт о сопровождающих лицах, пояснил Ламшин.

То есть гость может заселиться в один номер с сопровождающим лицом. А сопровождающим может быть кто угодно, — сказал он.

Конечно же, гостиницы не будут спрашивать каких-то документов, а просто сами будут определять, как заселять гостей. Если те приехали вместе, то и поселить их могут в одном номере, заметил эксперт.

Что сказать… Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения.