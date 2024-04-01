По поручению Президента Крым получит 8,3 млрд рублей на ремонт набережных

Сергей Аксёнов отметил, что соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение Правительством Российской Федерации. Ожидается, что документ будет утвержден в течение текущей недели. По словам Главы республики, перечень набережных, требующих ремонта, составлен.

К ремонтным работам приступаем уже на этой неделе. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк отдельно сообщит об очередности и сроках выполнения работ по берегоукрепительным сооружениям, которые планируется привести в надлежащий порядок, – всего 23 объекта, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что повторная ревизия набережных будет проведена в конце первого полугодия текущего года, чтобы наметить дальнейший план действий.

Помимо этого, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико сообщила, что планируется установить арендную плату до конца 2024 года для объектов курортной сферы ряда муниципальных образований в размере 1 рубля в год.

В частности, речь идет об объектах на территории Молочненского, Штормовского и Уютненского сельских поселений Сакского района, Межводненского и Оленевского сельских поселений Черноморского района и поселка городского типа Мирный городского округа Евпатория, – пояснила заместитель Председателя Совета министров РК.

Также прорабатывается вопрос о применении аналогичной меры и в отношении нестационарных торговых объектов, расположенных в названных выше муниципалитетах.

В заключение Глава республики призвал крымских отельеров и предпринимателей курортной сферы в случае непонимания или затруднений, связанных с озвученными вопросами, направлять обращения на его официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым