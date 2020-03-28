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По-прежнему - пятеро заболевших. Коронавирусная инфекция в Севастополе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

По-прежнему — пятеро заболевших. Коронавирусная инфекция в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:28 28.03.2020

В Севастополе пяти пациентам с подтвержденным накануне диагнозом коронавирусной инфекции медики оказывают необходимую помощь. Новых случаев заражения по состоянию на 28 марта не зарегистрировано.

Всего на сегодняшний день в инфекционной больнице  37 пациентов: четыре человека выписаны, девять поступило. Под  наблюдением  находится 2421 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19:

  • +7 (8692) 41-77-07.

По-прежнему - пятеро заболевших. Коронавирусная инфекция в Севастополе

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