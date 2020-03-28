По-прежнему — пятеро заболевших. Коронавирусная инфекция в Севастополе

В Севастополе пяти пациентам с подтвержденным накануне диагнозом коронавирусной инфекции медики оказывают необходимую помощь. Новых случаев заражения по состоянию на 28 марта не зарегистрировано.

Всего на сегодняшний день в инфекционной больнице 37 пациентов: четыре человека выписаны, девять поступило. Под наблюдением находится 2421 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: